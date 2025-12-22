Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Новосибирской области впервые экспортировали 22 тонны ротана в Китай

Из Новосибирской области впервые отправили на экспорт в Китай ротана: первая партия составила 22 тонны.

Источник: Om1 Новосибирск

Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Новосибирской области.

Ранее ротан из водоёмов Новосибирской области не пользовался спросом ни на внутреннем рынке, ни за рубежом. Теперь рыбу начали поставлять в Китайскую Народную Республику.

«В начале декабря текущего года с территории Новосибирской области впервые отправлено на экспорт в Китайскую Народную Республику 22 тонны ротана, выловленного на водоёмах Новосибирской области, который ранее не был востребован ни на внутреннем, ни на международном рынке», — говорится в сообщении.

До конца 2025 года предприятие планирует отправить в Китай ещё 22 тонны ротана. В январе 2026 года объём экспорта этой рыбы должен увеличиться ещё на 44 тонны.