Из Новосибирской области впервые экспортировали 22 тонны ротана в Китай

Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Новосибирской области.
Ранее ротан из водоёмов Новосибирской области не пользовался спросом ни на внутреннем рынке, ни за рубежом. Теперь рыбу начали поставлять в Китайскую Народную Республику.
«В начале декабря текущего года с территории Новосибирской области впервые отправлено на экспорт в Китайскую Народную Республику 22 тонны ротана, выловленного на водоёмах Новосибирской области, который ранее не был востребован ни на внутреннем, ни на международном рынке», — говорится в сообщении.
До конца 2025 года предприятие планирует отправить в Китай ещё 22 тонны ротана. В январе 2026 года объём экспорта этой рыбы должен увеличиться ещё на 44 тонны.