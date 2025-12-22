Из Новосибирской области впервые экспортировали 22 тонны ротана в Китай

«В начале декабря текущего года с территории Новосибирской области впервые отправлено на экспорт в Китайскую Народную Республику 22 тонны ротана, выловленного на водоёмах Новосибирской области, который ранее не был востребован ни на внутреннем, ни на международном рынке», — говорится в сообщении.