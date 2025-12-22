Аномальные перепады температур ждут свердловчан

Морозы ударят по свердловчанам в середине недели.
Предпоследняя неделя в Свердловской области принесет немало сюрпризов жителям региона: разница температур может достичь около 25 градусов. Если в начале недели будет тепло, то ближе к середине ударят морозы. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«Предстоящая неделя в Свердловской области вновь ожидается достаточно прохладной. Начнется она с тепла, обусловленного присутствием северо-западного циклона над Предуральем. В понедельник Средний Урал будет располагаться в теплом секторе циклона, вероятность осадков сохранится, правда не таких значительных, как накануне», — говорится в прогнозе.
В Екатеринбурге 22 декабря ожидается облачная погода со снегом. Днем будет около −5 градусов. Такие же показатели ожидаются и ночью. Порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду.
Во вторник станет значительно холоднее, столбики термометров остановятся на отметке в −19 градусов. Пик морозов придется в ночь со среды на четверг. Ожидается, что температура опустится до значений в −30 и ниже. Потепления стоит ждать только к начау выходных.