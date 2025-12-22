Как вернуть деньги за неиспользованный подарочный сертификат

«Получая в подарок подарочный сертификат не многие знают, что его можно вернуть и получить за него денежные средства, даже если срок действия подарочного сертификата истек. И наличие чека о покупке при этом иметь не обязательно», — сказал Машаров во время беседы с ТАСС. Он пояснил, что сертификат не считается товаром, а выступает формой предварительной оплаты. Деньги, которые получает продавец при продаже таких карт, по определению Верховного суда РФ, являются авансом за будущие покупки, поэтому торговая организация не вправе оставлять их себе, если обязательства по передаче товара не исполнены.