Как вернуть деньги за неиспользованный подарочный сертификат

За истекший подарочный сертификат можно вернуть средства.
В России за подарочные сертификаты, срок действия которых истек, можно потребовать возврат денег. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. По его словам, оформить возврат можно даже без кассового чека, если по сертификату так и не был получен товар или не была оказана услуга.
«Получая в подарок подарочный сертификат не многие знают, что его можно вернуть и получить за него денежные средства, даже если срок действия подарочного сертификата истек. И наличие чека о покупке при этом иметь не обязательно», — сказал Машаров во время беседы с ТАСС. Он пояснил, что сертификат не считается товаром, а выступает формой предварительной оплаты. Деньги, которые получает продавец при продаже таких карт, по определению Верховного суда РФ, являются авансом за будущие покупки, поэтому торговая организация не вправе оставлять их себе, если обязательства по передаче товара не исполнены.
Эксперт уточнил, что удержание средств после истечения срока действия сертификата расценивается как неосновательное обогащение. В этом случае применяются положения статьи 1102 Гражданского кодекса РФ, обязывающей вернуть полученное имущество владельцу сертификата.
По закону «О защите прав потребителей» покупатель вправе потребовать обратно как полный номинал, так и неиспользованный остаток по сертификату, а продавец обязан перечислить деньги в течение десяти календарных дней. Если срок действия карты не обозначен, он считается равным трем годам с момента покупки, и в этот же период сохраняется возможность подать иск о возврате аванса.
Вернуть средства может как человек, оплативший сертификат, так и одаренный, подав в магазин письменное заявление с реквизитами или запросив наличные. При отказе продавца гражданам рекомендуют обращаться с жалобами в Роспотребнадзор, прокуратуру или защищать свои права в суде.