Семь тысяч жителей Находки остаются без отопления с 20 декабря

В Приморском крае прокуратура взяла на особый контроль ликвидацию крупной коммунальной аварии в городе Находка. В ночь на 20 декабря в результате дорожно-транспортного происшествия в районе улицы Спортивной была серьезно повреждена магистральная теплотрасса. Из-за этого без надлежащего теплоснабжения остались более семи тысяч жителей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".