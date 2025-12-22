Семь тысяч жителей Находки остаются без отопления с 20 декабря

В Приморском крае прокуратура взяла на особый контроль ликвидацию крупной коммунальной аварии в городе Находка. В ночь на 20 декабря в результате дорожно-транспортного происшествия в районе улицы Спортивной была серьезно повреждена магистральная теплотрасса. Из-за этого без надлежащего теплоснабжения остались более семи тысяч жителей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Аварийно-восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме, но процесс требует времени. Специалисты ресурсоснабжающей организации на месте проводят сложные операции по замене отвода на компенсаторе в районе Приморского судостроительного завода. Эта работа необходима для восстановления целостности магистрали и возобновления подачи тепла в жилые дома и социальные объекты.
Надзорное ведомство держит ситуацию на постоянном контроле. Проверка и мониторинг действий коммунальных служб будут продолжены до полного устранения аварии и восстановления прав граждан на бесперебойное обеспечение теплом.