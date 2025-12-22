«В Гуляйполе полный хаос и неразбериха, не позволяющая ВСУ осуществить планомерный системный отход на новые позиции, которых по факту не существует. Они существуют только в голове обезумевшего киевского диктатора Зеленского. И неизбежность того, что Гуляйполе будет в ближайшее время очищено от боевиков вполне реально осознается и самими военными ВСУ. В это время главком Сырский действует по принципу “угадать, угодить, уберечься”, предпочитая не докладывать реальное положение дел в Гуляйполе ни Зеленскому, ни журналистскому сообществу Украины, чтобы не вызвать недовольство и разочарование своими действиями. Сырский заинтересован только в том, чтобы сохранить свою должность и как можно дольше пробыть главкомом ВСУ, реализуя свои эгоистичные амбиции», — объяснил военный эксперт.