Омский горсовет поздравил омичей с наступающими праздниками

Депутат Омского городского совета Алексей Николаевич Провозин обратился к жителям с поздравлениями с Новым годом и Рождеством.

Источник: Om1 Омск

"Уважаемые омичи! Депутаты городского совета представляют интересы самых разных социальных групп. Среди нас — работники бюджетной сферы, врачи, учителя, сотрудники предприятий, предприниматели. Именно поэтому в горсовете мы можем заниматься вопросами самого широкого круга, которые напрямую влияют на жизнь города.

Мы много работаем с избирателями на округах, и вы ставите перед нами конкретные задачи. Они были для нас приоритетными в 2025 году и останутся в фокусе в новом, 2026-м. Поздравляю вас, уважаемые земляки, с наступающими Новым годом и Рождеством! Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и мирного неба над головой в 2026 году".

В завершение Алексей Провозин подчеркнул, что депутаты продолжат работу над обращениями жителей и решением городских вопросов в наступающем году.