Омский горсовет поздравил омичей с наступающими праздниками

Мы много работаем с избирателями на округах, и вы ставите перед нами конкретные задачи. Они были для нас приоритетными в 2025 году и останутся в фокусе в новом, 2026-м. Поздравляю вас, уважаемые земляки, с наступающими Новым годом и Рождеством! Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и мирного неба над головой в 2026 году".