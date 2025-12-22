Россияне стали чаще путешествовать на Новый год

Эксперты также назвали самые дорогие бронирования на новогодние выходные, которые совершали российские туристы. Большинство из них пришлось на горнолыжные курорты. Рекордным по стоимости стало семейное путешествие в Красную Поляну: за шесть ночей туристы заплатили 1,2 млн рублей. Бронирование включало два номера в пятизвездочном отеле для трех взрослых и ребенка. Среди соло-путешествий самой высокой оказалась стоимость проживания в четырехзвездочном отеле в Красной Поляне — восемь ночей с завтраками обошлись туристу в 463 тыс. рублей. В числе наиболее дорогих вариантов вне горнолыжных курортов — размещение в московском пятизвездочном отеле. Два номера для двух взрослых с детьми стоили более 370 тыс. рублей за восемь ночей. Тариф также включал завтраки.