В Омске 29 и 30 декабря станут единственными рабочими днями

Решение о переносах утверждено правительством: отдыхать будем с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно — всего 12 дней. Это связано с переносом выходных на 31 декабря 2025-го и 9 января 2026-го. Для Омска действует единый федеральный график.