В Омске 29 и 30 декабря станут единственными рабочими днями

Жителей Омска на следующей неделе ждёт всего два рабочих дня — понедельник и вторник, 29 и 30 декабря. 31 декабря объявлено выходным за счёт переноса, после чего начнутся затяжные новогодние каникулы.
Решение о переносах утверждено правительством: отдыхать будем с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно — всего 12 дней. Это связано с переносом выходных на 31 декабря 2025-го и 9 января 2026-го. Для Омска действует единый федеральный график.
Обратите внимание: 30 декабря не будет сокращённым днём — он пройдёт по обычному графику. На работу выходим в понедельник, 12 января 2026 года.