Движение транспорта ограничили на дорогах в Алматинской области из-за тумана

В АО «НК “КазАвтоЖол” казахстанцев предупредили, что 22 декабря в 06:30 в Алматинской области из-за густого тумана и плохой видимости ввели ограничения движения для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах: “Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ”, км 25−67 (участок от пункта взимания платы до города Қонаев) “Алматы — Шелек — Хоргос”, км 24−136 (участок от пункта взимания платы до села Шелек). Ориентировочное время открытия — 22 декабря в 11:00.