Новосибирца отправили на уборку заснеженных улиц за неуплату алиментов

37-летнего жителя Каргата привлекли к административной ответственности за неуплату. Ему назначили 30 часов обязательных работ. Теперь мужчине предстоит заняться уборкой заснеженных улиц города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
Все началось с того, что в отношении сибиряка возбудили исполнительное производство о взыскании алиментов на ребенка. Однако мужчина четыре месяца игнорировал свои обязательства и к судебному приставу-исполнителю не приходил.
— В связи с этим судебный пристав-исполнитель вынесла постановление о принудительном приводе должника. На гражданина составили протокол о неуплате средств на содержание детей. Суд назначил наказание в виде 30 часов обязательных работ, — добавили в пресс-службе.
Должник теперь должен отработать это время в местной жилищной компании.
Кстати, после профилактической беседы, в ходе которой сибиряку рассказали об уголовной ответственности за неуплату алиментов, он нашел работу. Теперь с его зарплаты будут удерживать средства на содержание ребенка. Первое поступление уже зафиксировали.