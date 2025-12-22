В ХМАО рассказали, для кого из школьников отменяются занятия

В поселке Ваховск обучение приостановлено для учеников с 1 по 8 классы первой смены. Температура воздуха в населенном пункте опустилась до минус 32 градусов. Максимальные ограничения введены в деревне Чехломей и селах Корлики, Ларьяк и Охтеурье. Там отменены занятия для всех учащихся с 1 по 11 классы первой смены.