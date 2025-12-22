В ХМАО рассказали, для кого из школьников отменяются занятия

Из-за морозов детям объявили об отмене уроков.
В понедельник, 22 декабря, в четырех городах и 15 поселениях ХМАО-Югры отменены занятия первой смены для части школьников из ‑за сильных морозов. Об этом сообщается на портале «Госуслуг».
В четырех городах и 15 поселениях округа занятия отменили для учеников начальных и старших классов первой смены. В ряде населенных пунктов температура опустилась до 43 градусов.
В Лангепасе, Мегионе, Нижневартовске и Радужном дома остались ученики с 1 по 4 классы первой смены. Аналогичные решения приняты для школ деревни Вата и поселков Зайцева Речка, Карымкары, Комсомольский, Излучинск, Новоаганск, Талинка, Большетархово, Варьеган и Покур — там младшеклассникам также предписано не выходить на уроки утром.
В поселке Ваховск обучение приостановлено для учеников с 1 по 8 классы первой смены. Температура воздуха в населенном пункте опустилась до минус 32 градусов. Максимальные ограничения введены в деревне Чехломей и селах Корлики, Ларьяк и Охтеурье. Там отменены занятия для всех учащихся с 1 по 11 классы первой смены.
Как сообщало URA.RU ранее, во многих городах и поселениях занятия 20 декабря отменили с 1-й по 11-й классы. Температура воздуха местами опустилась ниже −40 градусов.