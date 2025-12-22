Уборщицу осудили за оскорбительный комментарий о погибших бойцах СВО

На основании ч. 4 ст. 354.1 Уголовного кодекса РФ суд назначил ей наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также в качестве дополнительного наказания установлен запрет на деятельность, связанную с размещением материалов в интернете, сроком на один год.