Уборщицу осудили за оскорбительный комментарий о погибших бойцах СВО

Жительница Кировской области была приговорена судом к шести месяцам лишения свободы условно за публичный комментарий в социальной сети, признанный оскорбляющим память погибших участников специальной военной операции.
Согласно материалам дела, с которыми ознакомилось РИА Новости, женщина, работающая уборщиком производственных помещений, оставила под постом о гибели военнослужащего высказывание, которое лингвистическая и психологическая экспертиза расценила как унижение бойцов Вооружённых Сил РФ. Обвиняемая полностью признала свою вину и принесла извинения в ходе судебного заседания, которое по её ходатайству прошло в особом порядке, без разбирательства.
На основании ч. 4 ст. 354.1 Уголовного кодекса РФ суд назначил ей наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также в качестве дополнительного наказания установлен запрет на деятельность, связанную с размещением материалов в интернете, сроком на один год.
На время испытательного срока осуждённой запрещено менять место жительства без уведомления контролирующего органа. Мобильный телефон, с которого был опубликован комментарий, конфискован. Приговор не был обжалован сторонами и вступил в законную силу.
