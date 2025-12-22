В Госдуме рассказали об изменении в 2026 году правил выдачи семейной ипотеки

Для оформления ипотеки супругам необходимо будет выступать созаёмщиками по единому кредитному договору. Как пояснил депутат, это изменение направлено на борьбу с возможными злоупотреблениями, в том числе с «донорскими» схемами, когда каждый из супругов ранее мог оформить отдельный льготный кредит.
Чиновник уточнил, что если до указанной даты один из супругов уже успел получить семейную ипотеку, второй право на неё утратит. С декабря 2023 года действовало ограничение одной льготной ипотеки на одного заёмщика. Теперь же лимит будет применяться ко всей семье, что полностью исключает возможность получения нескольких льготных кредитов на разных членов семьи.
При этом заёмщики сохраняют право на оформление комбинированной ипотеки, которая сочетает льготную и обычную части. Парламентарий также напомнил, что программа не привязана к месту регистрации, но имеет региональные лимиты по сумме: до 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 миллионов рублей для всех остальных субъектов РФ.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что условия семейной ипотеки не способствуют повышению рождаемости в России. По её словам, ставками пользуются, в том числе для оформления нескольких ипотек, что противоречит задачам программы и лишь разгоняет цены на рынке. Ещё одной проблемой спикер Совфеда назвала переток людей из регионов в столичные агломерации. Поэтому она выступила за приоритетную выдачу семейной ипотеки именно в регионе проживания заёмщиков.
