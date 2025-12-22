Стало известно, когда Долину могут выселить из квартиры

«Вполне возможно, что даже суда не будет. Возможно, стороны и придут к некому мировому соглашению, но поживем — увидим. Думаю, что два-три месяца покажут решение суда», — сказал риелтор РИА Новости, подчеркнув, что, по его мнению, очевидным является вынесение решения в пользу Полины Лурье, которая купила у Долиной квартиру.