Стало известно, когда Долину могут выселить из квартиры

Лариса Долина может быть выселена из квартиры, которая стала предметом судебного разбирательства, в течение двух-трёх месяцев. Такое развитие событий допустил вице-президент Российской гильдии риелторов Андрей Банников.
«Вполне возможно, что даже суда не будет. Возможно, стороны и придут к некому мировому соглашению, но поживем — увидим. Думаю, что два-три месяца покажут решение суда», — сказал риелтор РИА Новости, подчеркнув, что, по его мнению, очевидным является вынесение решения в пользу Полины Лурье, которая купила у Долиной квартиру.
Также эксперт указал на то, что спорная квартира в Хамовниках не является единственным жильём певицы.
Тем временем актриса Вера Сотникова заявила, что хочет приютить у себя Ларису Долину. Сотникова предложила 70-летней Долиной пожить в её «небольшом доме».
Ранее адвокат также объяснила, выселят ли Ларису Долину из «спорной квартиры» после решения Верховного суда.
Также сообщалось, что словосочетание «схема Долиной» было включено в словарь русского языка как неологизм.