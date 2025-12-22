Ричмонд
Диетолог Кованова назвала самый полезный соус к холодцу

С каким соусом нужно сочетать холодец, чтобы блюдо стало максимально полезным и вкусным, рассказала диетолог Кованова.

Источник: Аргументы и факты

Холодец традиционно подают с разнообразными соусами. Как сочетать вкус и пользу при выборе соуса, рассказала aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

«Лучше всего холодец сочетать с лёгкими соусами на основе йогурта или горчицы без сахара», — отметила она.

Диетолог уточнила, что такие соусы помогут раскрыть вкус холодца и будут полезны для здоровья.

Кованова обратила внимание на то, что для приготовления холодца лучше использовать постное мясо, например, курицу, индейку или телятину без избыточного жира и соли. В этом случае блюдо будет диетическим и максимально полезным.

При этом эксперт обратила внимание на то, что холодец можно не всем.

"Блюдо противопоказано людям с подагрой, заболеваниями печени, желчного пузыря и при выраженной гипертонии из-за содержания пуринов и соли, — добавила она.