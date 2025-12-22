Президент РФ Путин провел заседание Евразийского экономического союза

В Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина Санкт-Петербурга состоялось заседание Высшего евразийского экономического совета, которое провел президент Российской Федерации Владимир Путин.
Сначала мероприятие прошло в узком составе, затем продолжилось в расширенном. После этого лидеры стран-участниц ЕАЭС пообщались в неформальном режиме.
На совете главы государств обсудили актуальные вопросы деятельности союза, наметили ориентиры для дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка «пятерки».
Накануне, напомним, началось заседание Высшего евразийского экономического совета на родину президента России прилетели его коллеги из Беларуси, Казахстана, Киргизии и премьер-министр Армении. До общей встречи Владимир Путин пообщался один на один с белорусским лидером Александром Лукашенко и киргизским президентом Садыром Жапаровым.
Кроме того, страны-участники Евразийского экономического союза и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле. Согласно данным ЕАЭС, после заключения соглашения товарооборот между сторонами должен удвоится в течение трех-пяти лет. Участники союза смогут получить доступ на рынок Индонезии.
Вместе с тем, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин в ходе каждой встречи с коллегами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) делится с коллегами информацией о ситуации в зоне специальной военной операции и урегулированию конфликта на Украине.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что за 10 лет существования ЕАЭС объем производства сельхозпродукции в наших странах значительно увеличился. Уровень самообеспеченности основным продовольствием сейчас — около 93%.
Годом ранее российский лидер обратил внимание на то, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) утвердился как один из самостоятельных и самодостаточных центров в новом, формирующемся многополярном мировом порядке. Глава государства подчеркнул, что это объединение продолжает развиваться активными темпами.