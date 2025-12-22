Ричмонд
Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в новогодние праздники

Синоптик Позднякова сообщила, что погода в новогоднюю ночь будет морозной, ожидаются снегопады. Что известно о погоде в новогодние праздники — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

В новогоднюю ночь жителей Москвы ожидает морозная погода, накануне и в сам праздник пройдут снегопады. Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала aif.ru о погоде в новогодние праздники.

«Перед Новым годом будет небольшой мороз, без снега мы тоже не останемся. По предварительным данным, в новогоднюю ночь температура воздуха будет держаться в пределах −5…-10 градусов», — пояснила специалист.

По словам Поздняковой, какой будет погода в новогодние праздники — пока сказать сложно.

«Как поведет себя температура после Нового года — пока не понятно. Не исключено, что и начало нового года у нас будет морозным», — сказала она.

Ранее синоптик Тишковец сообщил, что сугробы в Центральной России вырастут до 13 см к Новому году.