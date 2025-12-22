Сократят почти 300 человек, закрылся горячий источник, парковки сделали бесплатными: 9 событий недели в Тюмени

В следующем году тюменцев ждет повышение на ЖКУ почти на треть. Сроки изменения тарифов уже известны. По настоянию прокуратуры в столице региона разрешили парковки около социальных учреждений в течение часа. Экономическая обстановка вынудила ряд предприятий области уволить почти три сотни человек. Об этих и других событиях недели — в традиционном дайджеcте URA.RU.