Сократят почти 300 человек, закрылся горячий источник, парковки сделали бесплатными: 9 событий недели в Тюмени

Плату за парковку частично отменили возле социальных учреждений.
В следующем году тюменцев ждет повышение на ЖКУ почти на треть. Сроки изменения тарифов уже известны. По настоянию прокуратуры в столице региона разрешили парковки около социальных учреждений в течение часа. Экономическая обстановка вынудила ряд предприятий области уволить почти три сотни человек. Об этих и других событиях недели — в традиционном дайджеcте URA.RU.
Тарифы на ЖКХ повысятся дважды.
Губернатор Тюменской области Александр Моор утвердил двукратное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2026 году. Их откорректируют с 1 января и с 1 октября. В среднем рост по муниципалитетам за год составит около 30%.
В самой Тюмени тарифы увеличатся на 1,7% в начале года и на 27,9% осенью. Наиболее заметно подорожает водоснабжение — более чем на 34%.
Цены на такси подросли из-за гололеда и «чайников».
Резкий скачок цен на такси в Тюмени, зафиксированный 15 декабря, оказался не связан с возможной забастовкой водителей. Как пояснили сами таксисты, ключевыми факторами стали сложная дорожная обстановка из-за снегопада и гололеда, а также сокращение числа водителей на линии. Часть начинающих таксистов предпочла не выезжать, опасаясь аварий.
Одновременно вырос спрос: многие автомобилисты, в том числе женщины, отказались от самостоятельных поездок и пересели на такси. В результате при снижении предложения и резком росте заказов стоимость поездок увеличилась в 2−2,5 раза.
Тюменцам разрешили парковаться бесплатно, но не везде и не долго.
Тюменская областная дума поддержала инициативу прокуратуры, разрешив автомобилистам бесплатно парковаться на платных стоянках возле социальных учреждений в течение одного часа. Соответствующий законопроект был подготовлен областной прокуратурой и был рассмотрен на заседании 18 декабря.
Тем времени в городе станет еще больше платных парковок. Их ввод планировался на середину декабря, однако на сегодняшний день он еще не произведен.
Под сокращение в регионе попадут почти 300 работников.
В начале 2026 года в Тюменской области ожидается сокращение 298 работников. Наибольшее число увольнений запланировано на январь — 147 человек, затем в феврале и марте — 87 и 64 соответственно.
По данным регионального правительства, массовых сокращений не прогнозируется, уведомлений в службу занятости не поступало. Сведения о высвобождении персонала предоставили компании из сфер транспорта, науки, гостиничного бизнеса и управления холдингами. Ранее сообщалось, что до конца текущего года под сокращение должны были попасть почти 400 человек.
В детсадах Тюмени появился масочный режим.
Родители воспитанников сообщили о введении масочного режима в ряде детских садов Тюмени, где сотрудникам и посетителям рекомендовали или обязали носить медицинские маски. В самих учреждениях уточнили, что мера носит профилактический характер и связана с сезонным ростом ОРВИ, однако соблюдается она не всеми родителями.
В Роспотребнадзоре введение масочного режима не подтверили.
Между тем, в региональном управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что официального решения о введении масочного режима в детсадах не принималось. Статистика заболеваемости, напротив, демонстрирует снижение, в том числе среди детей дошкольного возраста, отметили в ведомстве.
В Зареке продолжат двигаться в объезд до 1 февраля.
Власти Тюмени продлили ограничение движения по улице Ю. -Р. Г. Эрвье в районе Зареки до 1 февраля 2026 года. Первоначально проезд планировалось открыть в середине декабря, однако сроки сдвинули из-за необходимости продолжения работ по строительству тепловой сети для подключения нового объекта капитального строительства.
Машины будут двигаться в объезд до 1 февраля.
Сейчас объезд организован по улицам Алебашевской и Газовиков. Ранее в городе были приостановлены работы по теплотрассе в районе ЖК «Европейский».
Популярный горячий источник закрылся накануне Нового года.
В разгар термального сезона база отдыха с горячим источником «Аван» закрылась на неопределенный срок. После технической паузы и последующей реконструкции объект должен был возобновить работу 14 декабря, однако этого не произошло.
О сроках возобновления работы источника администрация не сообщила.
Администрация комплекса ограничилась кратким сообщением о временном закрытии территории, не уточнив сроков возобновления работы. Среди жителей и гостей региона, на фоне высокого спроса на термальные источники, это вызвало большой резонанс.
С бизнесмена потребовали 1,2 млн рублей, потраченные на пляж.
Прокуратура Тюменской области обратилась в арбитражный суд с требованием взыскать более 1,2 млн рублей, выплаченных ООО «Вертикальный мир» за содержание первого бесплатного городского пляжа на озере Круглое. Надзорное ведомство считает, что муниципальные контракты были искусственно раздроблены, чтобы обойти конкурентные процедуры.
Исполнитель работ заявил, что готов вернуть средства.
Суд принял обеспечительные меры и арестовал средства и имущество компании. Представитель подрядчика заявил, что речь шла о тестовом формате работы и никакого злого умысла у него не было.
Жительницы Тюмени спросили Путина об инопланетном и земном.
Во время прямой линии с Владимиром Путиным 19 декабря прозвучали вопросы от жительниц Тюмени и области. Журналистка Кристина Смирнова поинтересовалась космическим объектом 3I/ATLAS, вокруг которого возникли конспирологические версии. Президент разъяснил, что речь идет о комете внегалактического происхождения, не представляющей угрозы Земле.
Другая участница эфира, многодетная мать Гульнара Баязитова, рассказала о проблемах с получением пособий из-за формального превышения дохода на 100−200 рублей. Владимир Путин назвал ситуацию несправедливой и пообещал, что правительство проработает вопрос, подчеркнув недопустимость экономии за счет многодетных семей.