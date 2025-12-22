Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медсестра, певшая бабушке песню во время лечения, не знает нот

РИА Новости: медсестра, помогающая пациентам пением, не знает нот.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Медсестра столичной Инфекционной клинической больницы № 1 Вероника Журавлева, которая пела бабушке песню во время лечения, рассказала РИА Новости, что у нее нет музыкального образования и она не знает нот.

Ранее в социальных сетях появилось видео, как медсестра поет песню пожилой женщине, чтобы та перестала волноваться.

«У меня нет музыкального образования вообще никакого. Я не знаю нотной грамоты: для меня ноты — это красивые фигурки на бумаге. Я всё пою на слух, запоминаю просто тоже на слух», — сообщила Журавлева.

Медсестра отметила, что в детстве ей часто пели бабушка и прабабушка, но получать музыкальное образование она не планирует.

«Для меня это хобби, и мне бы не хотелось превращать хобби в профессию», — заключила собеседница агентства.