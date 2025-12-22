Госдума утвердила новые детские выплаты: каких сумм ожидать россиянам

Недавно россиянам объяснили, как новогодние каникулы повлияют на их зарплаты. В этом году праздничные дни будут продолжительнее, чем обычно, однако это никак не уменьшит январский оклад. Новогодние выходные не являются причиной для снижения заработной платы.