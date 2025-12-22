Госдума утвердила новые детские выплаты: каких сумм ожидать россиянам

Семьи с детьми в России имеют право на ежемесячные выплаты, размер которых зависит от уровня дохода и статуса нуждаемости. О предполагаемых суммах на 2026 год сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.
Он напомнил, что размер детских пособий напрямую связан с величиной прожиточного минимума.
«Ежемесячное пособие на ребенка составит 9 185 рублей при выплате в 50% прожиточного минимума, 13 778 рублей — при 75% и 18 371 рубль — при 100%», — цитирует Говырина РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в 2026 году прожиточный минимум в России увеличится на 6,8%. После индексации его величина достигнет 18 939. Об этом рассказал член Общественной палаты Евгений Машаров.
Он уточнил, что повышение коснётся прожиточного минимума для всех категорий населения — трудоспособных граждан, детей и пенсионеров. Минимальная величина прожиточного минимума для пенсионеров в 2026 году составит 16 288.
Также планируется увеличение единовременной выплаты при рождении ребёнка. С 1 февраля 2026 года она составит около 28 700.
Кроме того, Общественная палата предложила ввести новый вид поддержки для беременных женщин — ежемесячное пособие, размер которого будет не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
С 1 февраля 2026 года в России также вводятся новые условия для семейной ипотеки. Теперь супруги обязаны выступать созаемщиками, что ограничит возможность получения нескольких льготных кредитов на одну семью под 6%.
Сайт KP.RU ранее сообщал, что в Государственную думу хотят внести законопроект, который предусматривает выплату до 550 тысяч рублей для многодетных семей на погашение или оплату ипотеки.
Недавно россиянам объяснили, как новогодние каникулы повлияют на их зарплаты. В этом году праздничные дни будут продолжительнее, чем обычно, однако это никак не уменьшит январский оклад. Новогодние выходные не являются причиной для снижения заработной платы.
Также появилась информация об изменении доходов курьеров за последний год. В среднем их зарплаты выросли на 26%, достигнув уровня около 146 тысяч рублей.