Инфекционист Никифоров оценил вероятность завоза в РФ проказы

В Румынии впервые за 44 года зафиксировали проказу. Может ли это заболевание попасть в Россию, ответил инфекционист Никифоров.

Источник: Аргументы и факты

В Министерстве здравоохранения Румынии сообщили, что в стране впервые за 44 года зафиксировали случаи проказы. Лепру диагностировали у индонезийских массажисток. Вероятность завоза заболевания в Россию оценил заслуженный врач России, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров.

«Во-первых, инкубационный период у лепры составляет 25 лет. Во-вторых, никогда от лепры никаких эпидемий не было. Это заболевание передается крайне медленно и трудно. То есть, никакой угрозы нет», — объяснил эксперт aif.ru.

Проказа входит в число двадцати тропических болезней, которые ВОЗ считает недостаточно изученными. В настоящее время лепра присутствует более чем в 120 странах мира. Число ежегодно регистрируемых случаев этого заболевания составляет менее 200 тысяч.