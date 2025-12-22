Зеленский анонсировал кадровые изменения в региональных администрациях

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о предстоящих кадровых изменениях в областных администрациях. Об этом он сказал в воскресенье, 21 декабря, в вечернем обращении к населению.
— На следующей неделе ожидают доклады относительно некоторых руководителей местных администраций, которых следует заменить, — заявил он в Telegram-канале.
Также глава Украины анонсировал «новые санкционные решения». Подробности Зеленский не назвал, передает РБК.
Владимир Зеленский подписал указ, лишающий господдержки ряд известных украинских спортсменов. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте главы страны 17 декабря. Государственные стипендии отменили для восьми атлетов. В числе лишенных поддержки оказались олимпийские чемпионы Сергей Бубка и Яна Клочкова.
13 декабря стало известно, что Олега Татарова снимают с должности замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Украинский лидер 28 ноября подписал указ об отстранении Андрея Ермака от должности главы офиса президента страны.