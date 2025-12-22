Путин и Джабык, задержания в Миндоре, взятка черноземом, проба Корешкова: 11 челябинских событий недели

«Фиджитал-спорт активно развивается в России. И мы, как регион, не могли пройти мимо. Во многих спортивных объектах уже есть это направление, но отдельного объекта не было. В будущем во всем мире этому виду спорта будет уделяться все больше и больше внимания», — заявил Текслер.