Путин и Джабык, задержания в Миндоре, взятка черноземом, проба Корешкова: 11 челябинских событий недели

Неделя в Челябинской области выдалась насыщенной на громкие события.
О недостроенном ФОКе в челябинском поселке Джабык на прямой линии с президентом Владимиром Путиным узнала вся страна. ФСБ вернулась в региональный миндор, чтобы провести новые задержания. Два бывших вице-губернатора, Александр Богашов и Александр Уфимцев остались в СИЗО. В мэрии Челябинска новые назначения. Подробнее о случившемся за неделю с 15 по 21 декабря читайте в дайджесте URA.RU.
Недостроенный ФОК.
О проблемах в поселке Джабык Путину сообщили во время прямой линии.
Президенту Владимиру Путину во время прямой линии сообщили, что в поселке Джабык Карталинского района не могут достроить физкультурно-оздоровительный комплекс. Глава государства пообещал разобраться. В правительстве области сообщили, что проблемы возникли после того, как обанкротился подрядчик, «Новая уральская компания» из Уфы.
Карталинские власти сменили подрядчика. Сам ФОК уже готов на 90%. Сейчас идут суды по передаче объекта муниципалитету, после чего стройка будет доведена до конца. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад об уголовном деле, которое уже было возбуждено.
Экс-вице-губернатора Богашова оставили в СИЗО.
Басманный районный суд Москвы продлил срок в СИЗО до 22 марта бывшему вице-губернатору Александру Богашову, задержанному сотрудниками ФСБ. Также продлен срок содержания под стражей управделами губернатора и правительства Челябинской области Роману Менжинскому и министру имущества региона Эльдару Белоусову.
Всем троим инкриминируется превышение служебных полномочий (статья 286 УК РФ). По версии следствия Богашов, Белоусов и Менжинский через подконтрольного директора строительной компании организовали незаконное строительство оздоровительного комплекса.
… и экс-вице-губернатора Уфимцева — тоже.
В Аргаяшском райсуде началось рассмотрение дело о мошенничестве в отношении бывшего вице-губернатора региона Александра Уфимцева. На первом же заседании было принято решение продлить Уфимцеву срок в CИЗО до 8 июня 2026 года. Уголовное дело связано со строительством лагеря для одаренных детей на берегу озера Увильды. Вместо лагеря в 2010 году начали строить дачный VIP-поселок. Под следствие попало несколько бывших чиновников. Уфимцев успел покинуть Россию и был объявлен в розыск.
Почти все фигуранты, кроме экс-главы Аргаяшского района Исрафиля Валишина, получившего условный срок, избежали наказания за сроком давности. В августе этого года Уфимцев добровольно вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Челябинска.
Первый фиджитал-центр.
Фиджитал-спорт активно развивается во всем мире.
В центре Челябинске открылся первый фиджитал-центр, который станет площадкой для занятий виртуальным и классическим видами спорта. В церемонии открытия принял участие губернатор Алексей Текслер.
«Фиджитал-спорт активно развивается в России. И мы, как регион, не могли пройти мимо. Во многих спортивных объектах уже есть это направление, но отдельного объекта не было. В будущем во всем мире этому виду спорта будет уделяться все больше и больше внимания», — заявил Текслер.
ФСБ вернулась в миндор.
При задержании на сотрудников миндора надевали наручники.
ФСБ продолжает зачистку областного миндора. Задержаны бывшие и действующие сотрудники: Эмиль Фаткулин, Дмитрий Чупахин и Яна Богданов. Это связано с делом экс-министра дорожного хозяйства и транспорта области Алексея Нечаева.
Нечаев обвиняется в растрате госбюджета на сумму свыше 2,9 млрд рублей. Речь идет о периоде, когда областью руководил Борису Дубровский, а сам Нечаев возглавлял одно из управлений миндора. Также были задержаны бывший министр Дмитрий Микулик, топ-менеджеры «Южуралмоста» Александр Зырянов, Константин Зарипов и целый ряд сотрудников министерства.
Новые назначения в мэрии Челябинска.
Комитет по культуре Челябинска возглавил Юрий Леончик. До этого он руководил челябинский зоопарком. Место председателя комитета вакантно с конца ноября, когда ушла в отставку Элеонора Егорова (Халикова). В настоящее время Егорова находится в СИЗО и обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Также назначен новый руководитель комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска. Комитет возглавил Николай Юхарин, который до этого работал в статусе и.о. руководителя.
Глава Кунашакского ГАИ задержан за взятки.
В Кунашаке сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР пришли за начальником отделения районного ГАИ Раилем Газизовым. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в значительном размере за незаконные действия.
По версии следствия, в качестве взятки сотрудник Госавтоинспекции получил от местного предпринимателя 40 тонн щебня и 30 тонн чернозема. Взамен он обеспечивал водителей, работавших на бизнесмена, неприкосновенностью от ответственности за нарушения правил дорожного движения.
По данным URA.RU «сдал» Газизова директор ООО «Капиталстрой» Ромик Варданян, который сам фигурирует в коррупционном скандале в ГАИ Челябинска. Именно после его показаний задержали главу отделения ГАИ по Кунашакскому району.
МУП мэрии Челябинска требует 63 млн от арестованного экс-главы парка Гагарина.
Администрация Челябинска через муниципальное предприятие намерена взыскать почти 63 миллиона рублей с бывшего директора Центрального парка имени Гагарина Жазита Нургазинова. Иск о компенсации ущерба, нанесенного бюджету в результате его махинаций, поступил в Арбитражный суд области. Суд принял исковое заявление и присвоил ему номер дела. Для дальнейшего рассмотрения истцу необходимо до 19 января 2026 года устранить обстоятельства, препятствующие движению дела.
Нургазинов был задержан в начале октября по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Согласно данным следствия, в период с января 2023 года по июнь 2024 года он инициировал заключение контракта с ООО «Отдых» на поставку аттракционов на сумму свыше 86 млн рублей. Следствие полагает, что Нургазинов был осведомлен о предстоящем демонтаже аттракционов в связи с реконструкцией парка, однако, несмотря на это, подписал и обеспечил оплату контракта.
Племянника лидера челябинской ОПГ «Махонинские»* отправили в колонию.
Челябинский областной суд 16 декабря пересмотрел приговор в отношении Никиты Махонина — племянника лидера ОПГ «Махонинские»* (объединение признано экстремистским и запрещено на территории РФ) Александра Махонина. Ранее фигурант дела получил условный срок за дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как рассказал источник URA.R, суд отменил приговор суда первой инстанции и вынес новый. Никита Махонин признан виновным, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
86-летней бабушке-волонтеру подарили автомобиль.
Челябинская бабушка-волонтер повезет новогодние подарки бойцам на новом «Патриоте».
В Челябинске 86-летней волонтеру Байрамбике Хамитовой подарили автомобиль «Патриот» для доставки гуманитарной помощи на передовую. Ключи и документы от внедорожника ей вручил исполнительный директор благотворительной организации «Люди Долга» Константин Билан.
Хамитова, уже совершившая около 20 поездок в зону боевых действий, планирует отправиться на новом автомобиле в ближайшее время, чтобы успеть доставить бойцам новогодние подарки. В груз для военнослужащих входят десятки гусей, мясо телки и коровы, а также разнообразная домашняя выпечка, сладости и соленья.
Бабушка Байрамбика потеряла на спецоперации сына. В октябре машина с грузом, где ехала Байрамбика, попала в аварию с грузовиком под Сызранью. Автомобиль оказался сильно поврежден и уже не подлежал восстановлению, поэтому доставка новых грузов оказалась под вопросом.
Официальное назначение Корешкова главный тренером «Трактора» и его первый матч с «Металлургом».
Хоккейный клуб «Трактор» официально сообщил о подписании контракта с новым главным тренером Евгением Корешковым. Соглашение с 55‑летним специалистом рассчитано до завершения сезона 2025/2026 годов. Корешков фактически работает с командой уже около месяца: изначально он входил в штаб в статусе помощника исполняющего обязанности главного тренера Рафаэля Рише, который впоследствии подал в отставку. Новый наставник активно участвует в тренировочном процессе, находясь не только на тренерском мостике, но и выезжая на лед вместе с командой. После назначения Корешков заявил, что рад новой должности и сделает все, чтобы челябинский клуб реализовал свои грандиозные амбиции уже в этом сезоне. К сожалению, первый матч «Трактора» под его руководством сложился неудачно: челябинский клуб уступил магнитогорскому «Металлургу» со счетом 4:7.
В тренерской карьере Евгения Корешкова значатся работа с «Металлургом-2», «Стальными Лисами», магнитогорским «Металлургом», а также клубами КХЛ «Барыс», ЦСКА и СКА. В составе тренерского штаба московского ЦСКА он дважды завоевывал Кубок Гагарина — в сезонах 2018/2019 и 2021/2022 — в роли помощника Сергея Федорова и Игоря Никитина.