Отставка в правительстве, кандидаты в оппозиции, бесплатный проезд: 8 событий недели в ЯНАО

Ответственный за экономику первый заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин уволился по собственному желанию. Однако вскоре может последовать его назначение в других структурах. В регионе поменяли несколько руководителей территориальных избирательных комиссий, а оппозиция тем временем определяется с кандидатами в Госдуму. В одном из районов оставили школьников без бесплатного проезда, а в другом — поощрили за бизнес-активность. Об этих и других событиях читайте в материале URA.RU.