Отставка в правительстве, кандидаты в оппозиции, бесплатный проезд: 8 событий недели в ЯНАО

Вице-губернатор покинул свой пост.
Ответственный за экономику первый заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин уволился по собственному желанию. Однако вскоре может последовать его назначение в других структурах. В регионе поменяли несколько руководителей территориальных избирательных комиссий, а оппозиция тем временем определяется с кандидатами в Госдуму. В одном из районов оставили школьников без бесплатного проезда, а в другом — поощрили за бизнес-активность. Об этих и других событиях читайте в материале URA.RU.
Первый замгубернатора ЯНАО ушел…
В окружном правительстве произошла заметная кадровая перемена. Свой пост покинул первый заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин. Решение было объявлено коллегам в минувшие выходные. Пресс-служба правительства факт отставки подтвердила.
Калинин считался одним из ключевых соратников губернатора Дмитрия Артюхова. Он курировал экономику и имущественные отношения — одни из стратегических направлений для региона.
… и может объявиться в госкорпорации.
После ухода из окружного правительства Александр Калинин, по информации инсайдеров, не планирует надолго выпадать из публичной сферы. Экс-чиновник якобы готовится к переходу на должность в одной из российских госкорпораций.
Не исключено, что экс-чиновник займет кресло в одной из корпораций.
Вероятней всего, Калинин сначала намерен взять паузу и отдохнуть. Официальных комментариев от экс-чиновника пока не последовало.
Председателей теризбиркомов отправили в отставку.
В трех муниципалитетах ЯНАО обновилось руководство территориальных избирательных комиссий. Ротации коснулись Красноселькупского, Надымского и Ямальского районов.
В остальных девяти муниципалитетах, включая крупные города округа, председатели ТИК остались прежними. Новые составы комиссий будут работать с 2025 по 2030 годы.
От дистанционного голосования на выборах-2026 отказались.
В ЯНАО не будут применять дистанционное электронное голосование на выборах 2026 года. Такое решение окружная избирательная комиссия объяснила нестабильной связью, особенно в северных районах — Ямальском и Тазовском.
От дистанционного голосования могут отказаться из-за проблем со связью.
Опасения связаны с риском срыва процедуры из-за участившихся сбоев. В 2026 году жителям округа предстоит выбрать депутатов Госдумы, Тюменской облдумы и муниципальных представительных органов.
Оппозиция определила кандидатов на выборы в Госдуму.
Парламентская оппозиция в ЯНАО обозначила потенциальных кандидатов на выборы в Госдуму. В частности, КПРФ планирует выдвинуть Елену Кукушкину, «Справедливая Россия» — Максима Лазарева, а ЛДПР — депутата Дениса Садовникова.
Все политические персоны уже имеют опыт участия в федеральных кампаниях. Стоит отметить, что пять лет назад на выборах в Госдуму кандидаты от оппозиции уступили единороссу.
В Муравленко школьников лишили бесплатного проезда.
С начала 2026 года в Муравленко отменят бесплатный проезд для школьников в городском транспорте. Теперь учащиеся будут платить наравне с другими пассажирами — 40 рублей за поездку или 35 рублей при оплате картой.
Школьникам придется платить на проезд с 2026 года.
Бесплатный проезд сохранится только для льготных категорий. Решение в мэрии объяснили оптимизацией бюджетных расходов. Ранее на аналогичный шаг пошли в Ноябрьске.
Жители Ямала завалили Путина семейными вопросами.
ЯНАО вошел в число регионов-лидеров по количеству вопросов на тему «Семья и дети», адресованных президенту Владимиру Путину во время прямой линии 19 декабря. Статистика показала, что социальная и семейная повестка остается одной из самых актуальных для северян.
Жители ЯНАО традиционно задавали много вопросов главе государства.
Аналогичная картина наблюдалась и на предыдущих президентских эфирах. Так, в 2024 жителей региона тоже интересовали вопросы социальной сферы.
Пуровский район стал лидером по развитию потребительского рынка.
Пуровский район признан лучшим муниципалитетом округа по развитию потребительского рынка. Муниципалитет получит три миллиона рублей на развитие управленческих команд и поддержку бизнеса.
В 2025 году на территории района открылись сразу семь новых объектов — от кафе и барбершопа до детской школы программирования, в том числе по франшизам и при поддержке властей. К слову, Ямальский район был лидером в сфере потребительского рынка в ЯНАО в прошлом году.