В Омской области усилили контроль за продажей пиротехники

Перед Новым годом 2025−2026 ГУ МЧС России по Омской области стало сильнее контролировать оборот пиротехнических изделий. Основное внимание уделяют проверкам официальных точек продажи и хранения, а также профилактике нелегальной уличной торговли.
В регионе работают 75 официальных точек — 51 в Омске и 24 в районах области. Спасатели проводят работу с предпринимателями, напоминают им о требованиях безопасности и запрете на продажу товаров людям младше 16 лет. Так, при выездной проверке в Центральном округе инспекторы осмотрели помещение, огнетушителей, планы эвакуации, состояние электропроводки, установили факт проведения инструктажа с персоналом.
Параллельно в МЧС совместно с полицейскими готовятся к рейдам по местам возможной стихийной торговли. В список для мониторинга внесены 84 адреса — 45 в главном городе региона и 39 в районах области.
Жителям рекомендуют приобретать пиротехнику только в официальных магазинах, проверяя упаковку, инструкцию, срок годности и наличие сертификата.
Ранее писали, что в Омске запускать фейерверки можно только на четырех площадках.