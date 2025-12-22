Ричмонд
Автомобиль получила в подарок боксерша из Казахстана

Казахстанская боксерша Алуа Блакибекова поделилась в Instagram радостной новостью — девушке подарили автомобиль за спортивные достижения, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Алуа опубликовала фото на фоне новенького авто с красным бантом на крыше. По словам спортсменки, автомобиль ей подарила Федерация бокса города Алматы за результативное выступление на чемпионате мира по боксу, который прошел в сентябре в Великобритании. Балкибекова выиграла там «золото».

За эту победу еще осенью президент наградил девушку и других спортсменов орденом «Құрмет». На сайте Комитета по делам спорта и физкультуры указано, что Алуа Балкибекова — двукратная призер чемпионата мира (серебро в 2022 году, бронза в 2023 году) и двукратная чемпионка Азии (2021, 2022).