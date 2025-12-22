Флаг России над Киевом: генерал раскрыл детали уникальной операции прорыва

В Киеве неизвестные запустили квадрокоптер с российским флагом. Кадры, запечатлевшие акцию, появились в сети. Кто и как запустил дрон, aif.ru рассказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
Одиночка или организованная группа?
По словам генерала Попова за запуском беспилотника может стоять инициативная группа или технически подкованный одиночка. Он подчеркнул, что эта акция — сигнал и киевскому режиму, и России.
«Однозначно можно сказать, что это внутренние какие-то организации или отдельные лица, которые могли организовать такой акт. То, что над Киевом подняли российский флаг — это демонстрирует ростки все-таки сознания и осознания положения дел. Для нас это тоже сигнал, маленький такой росточек среди тонны этого зерна, которое с сорняками-плевелами», — поделился мнением военный эксперт.
Дрон защитили от перехвата.
Те, кто запустили дрон с флагом РФ над Киевом, хорошо продумали техническую сторону и защитили беспилотник от попыток перехватить управление.
«Те, кто запускали дрон, сделали мудро, чтобы его не могли перехватить. Технически его управление велось не по одному каналу связи, может быть, использовалась мощная программа закрытая. Дрон подняли, вывели на точку висения, где можно его смогли увидеть практически все», — рассказал Попов.
Военный эксперт объяснил, что после того, как дрон вывели на заданную точку, его могли отключить от управления. После этого он продолжил самостоятельно выполнять заданную программу.
«В этом случае воздействовать на саму кинематику управления этим аппаратом радиоканалом или инфракрасным каналом управления или, может быть, лазерным лучом практически уже не было необходимости, поскольку внутри стоит система, так называемая мис — малогабаритная инерциальная система, которая обеспечит его висение на заданной высоте и траекторию движения», — отметил он.
Попов предположил, что, выполняя заданную программу, дрон дрейфовал над Киевом.
«Дрон находился в управляемом полёте. Если говорить о внешнем воздействии, то его, скорее всего, могли только сбить, уничтожить. Либо этот беспилотник снизил сам, когда выработал энергетический запас», — добавил он.