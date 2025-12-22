Диетолог назвала главные полезные свойства граната

«Гранат является мощным антиоксидантом, поскольку в нем содержится пуникалагин и пуническая кислота. За счет этих веществ ягода борется с воспалениями в нашем организме. Поэтому гранаты могут быть полезны при ОРВИ, а также при заболеваниях суставов и сердечно-сосудистой системы», — отметила эксперт.