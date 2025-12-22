Диетолог назвала главные полезные свойства граната

Гранат считается настоящим источником витаминов и микроэлементов, особенно ценится за высокое содержание витамина С. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала KP.RU о полезных свойствах этой зимней ягоды.
«Гранат является мощным антиоксидантом, поскольку в нем содержится пуникалагин и пуническая кислота. За счет этих веществ ягода борется с воспалениями в нашем организме. Поэтому гранаты могут быть полезны при ОРВИ, а также при заболеваниях суставов и сердечно-сосудистой системы», — отметила эксперт.
Кроме того, гранат помогает снизить уровень «плохого» холестерина и разжижает кровь, улучшая кровоток. Это положительно сказывается на питании мозга, обеспечивая его кислородом и глюкозой, что способствует улучшению памяти, скорости реакции и мышления.
Особенно полезен гранат людям в возрасте. У пожилых нередко страдает кровоток к мозгу из-за остеохондроза и сужения сосудов. Гранат поддерживает эластичность сосудов, помогает контролировать давление.
Ранее нутрициолог Ольга Яблокова назвала фрукты, которые лучше не покупать зимой. В холодное время года клубника, персики и виноград почти лишены витаминов.