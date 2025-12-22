Ричмонд
На главной площади Екатеринбурга открылся новогодний каток

21 декабря в Екатеринбурге открылся уже традиционный новогодний каток на площади 1905 года.

Источник: Правительство Хабаровского края

В открытии принял участие глава города Алексей Орлов.

Градоначальник поблагодарил за организацию данного проекта и креативный подход сотрудников Парка Маяковского, а также выразил благодарность молодым активистам и волонтерам, помогающим в организации праздничного катания на площади.

В прошлом году каток на площади посетили 80 тысяч человек. Площадь залитого льда — около 3300 кв. м., павильон проката коньков принимает одновременно около 700 человек. Катание проходит по сеансам длительностью в один час, с техническими перерывами на очистку и заливку льда.