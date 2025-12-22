Ричмонд
В Хабаровске пресекли канал поставки синтетических наркотиков в ДФО

ОПГ из москвички, хабаровчанки и владивостокца пытались доставить крупную партию в регион в бытовой технике.

Источник: Соцсети

Дальневосточные транспортные полицейские пресекли деятельность крупного канала поставки синтетических наркотиков в Хабаровский край и Приморский край, сообщает телеграм-канал Дальневосточная полиция.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны все участники преступной группы.

Следствие установило, что в октябре 2025 года 23-летняя жительница Московской области согласилась стать курьером интернет-магазина, специализирующегося на продаже наркотиков. Она вовлекла в преступную деятельность свою 30-летнюю знакомую. Впоследствии сообщницы разместили около 20 килограммов синтетических наркотиков в мультиварках и отправили их через логистическую компанию из Московской области в Хабаровск.

В Хабаровске товар получили 23-летняя местная жительница и мужчина из Владивостока для дальнейшего распространения. Мужчина был задержан по пути во Владивосток, а девушка оборудовала тайник в пригороде Хабаровска, откуда наркотики были изъяты.

Кроме того, транспортными полицейскими при поддержке ГУТ МВД России на территории Московской области были задержаны отправительницы посылки. Расследование продолжается, выявляются все каналы поставки и связи группы, чтобы пресечь дальнейшую преступную деятельность.