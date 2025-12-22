В Хабаровске пресекли канал поставки синтетических наркотиков в ДФО

Дальневосточные транспортные полицейские пресекли деятельность крупного канала поставки синтетических наркотиков в Хабаровский край и Приморский край, сообщает телеграм-канал Дальневосточная полиция.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны все участники преступной группы.
Следствие установило, что в октябре 2025 года 23-летняя жительница Московской области согласилась стать курьером интернет-магазина, специализирующегося на продаже наркотиков. Она вовлекла в преступную деятельность свою 30-летнюю знакомую. Впоследствии сообщницы разместили около 20 килограммов синтетических наркотиков в мультиварках и отправили их через логистическую компанию из Московской области в Хабаровск.
В Хабаровске товар получили 23-летняя местная жительница и мужчина из Владивостока для дальнейшего распространения. Мужчина был задержан по пути во Владивосток, а девушка оборудовала тайник в пригороде Хабаровска, откуда наркотики были изъяты.
Кроме того, транспортными полицейскими при поддержке ГУТ МВД России на территории Московской области были задержаны отправительницы посылки. Расследование продолжается, выявляются все каналы поставки и связи группы, чтобы пресечь дальнейшую преступную деятельность.