В Хабаровске пресекли канал поставки синтетических наркотиков в ДФО

Следствие установило, что в октябре 2025 года 23-летняя жительница Московской области согласилась стать курьером интернет-магазина, специализирующегося на продаже наркотиков. Она вовлекла в преступную деятельность свою 30-летнюю знакомую. Впоследствии сообщницы разместили около 20 килограммов синтетических наркотиков в мультиварках и отправили их через логистическую компанию из Московской области в Хабаровск.