В Башкирии до середины недели пообещали заносы и метели

В Башкирии спрогнозировали метели, гололед, снежные заносы и накаты. Прогноз погоды передали в Башгидрометцентре на 22, 23 и 24 декабря.
В понедельник, 22 декабря, придут метели и снежные накаты с заносами. Температура воздуха днем будет −2,-7°С.
Во вторник, 23 декабря, ожидают снежные заносы, накаты и гололедицу. Ветер будет порывистым. Ночью температура опустится до −5,-10°, днем −2,-7°С.
В среду, 24 декабря, будет небольшой снег. Температура воздуха в северной половине — −14,-19°С с понижением в течение дня до −21,-26°, в южной части — −10,-15°С с понижением до −16,-21°С.