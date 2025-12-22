Ричмонд
В Башкирии до середины недели пообещали заносы и метели

Синоптики передали прогноз погоды на ближайшие три дня.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии спрогнозировали метели, гололед, снежные заносы и накаты. Прогноз погоды передали в Башгидрометцентре на 22, 23 и 24 декабря.

В понедельник, 22 декабря, придут метели и снежные накаты с заносами. Температура воздуха днем будет −2,-7°С.

Во вторник, 23 декабря, ожидают снежные заносы, накаты и гололедицу. Ветер будет порывистым. Ночью температура опустится до −5,-10°, днем −2,-7°С.

В среду, 24 декабря, будет небольшой снег. Температура воздуха в северной половине — −14,-19°С с понижением в течение дня до −21,-26°, в южной части — −10,-15°С с понижением до −16,-21°С.