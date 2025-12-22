Бублик, Анарбеков и Рыбакина: кто из казахстанских спортсменов стал лучшим в 2025 году

Темирлан Анарбеков — вратарь ФК «Кайрат».
Открывает топ самых ярких спортсменов уходящего года голкипер национальной сборной Казахстана и «Кайрата» Темирлан Анарбеков. Футболист начинал сезон в качестве второго вратаря алматинцев, но по ходу года сыграл ключевую роль в историческом выходе своей команды в общий этап Лиги чемпионов. Он дебютировал за национальную команду и выиграл конкуренцию у Александра Заруцкого за место основного голкипера в воротах «Кайрата». Вместе со своим клубом Темирлан взял второе подряд чемпионство в КПЛ, отбил серию важных пенальти в отборе Лиги чемпионов и признавался игроком матча в общем этапе главного еврокубка.
Дастан Сатпаев — нападающий ФК «Кайрат».
Продолжая разговор об алматинском «Кайрате», стоит отметить и его главного вундеркинда, 17-летнего Дастана Сатпаева. Юный футболист быстро вырос из воспитанника академии в одного из лидеров как своего клуба, так и национальной сборной. В этом году Сатпаев составил достойную конкуренцию игрокам мадридского «Реала» в очном матче Лиги чемпионов. Он поразил ворота «Копенгагена» и стал первым казахстанцем, который отметился голом в основной стадии главного еврокубка. Кроме того, Дастан забил важный мяч в ворота сборной Бельгии в отборе на чемпионат мира-2026, что позволило национальной команде зафиксировать сенсационную ничью. Сам Сатпаев стал самым молодым автором гола в истории сборной Казахстана и уже в следующем году уедет играть за лондонский «Челси».
Евгений Кошкин — конькобежец.
Представитель национальной сборной Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин провел самый яркий сезон в своей карьере. В этом году он завоевал серебряную медаль на Азиатских играх в Харбине на дистанции 100 метров. Евгений дважды становился победителем и призером этапов Кубка мира на своей коронной дистанции 500 метров. На Спартакиаде в Астане он превзошел мировой рекорд на дистанции 100 метров, показав результат 9,31 секунды.
В следующем году Кошкин сможет побороться за медаль на Олимпийских играх.
Денис Никиша — шорт-трекист. В этом году представитель сборной Казахстана по шорт-треку Денис Никиша смог закрепить свой исторический успех на чемпионате мира и завоевать вторую серебряную медаль на дистанции 500 метров. На Азиатских играх в составе сборной Казахстана отметился бронзовой наградой в миксте, а также золотом в мужской эстафете. Никиша вошел в олимпийскую сборную нашей страны по шорт-треку и поборется за медаль на Олимпиаде-2026.
Михаил Шайдоров — фигурист.
Лучший фигурист Казахстана в мужском одиночном катании Михаил Шайдоров начал год с бронзовой медали Азиатских игр, а затем выиграл чемпионат четырех континентов. Самое главное достижение прошлого сезона — серебро чемпионата мира. Шайдоров стал третьим казахстанцем в истории, который смог завоевать награду мирового первенства. Благодаря этому успеху он квалифицировался на зимнюю Олимпиаду-2026. Уже в новом сезоне Шайдоров дважды поднялся на пьедестал турниров серии Гран-при (серебро и бронза). Это позволило ему второй год подряд выступить в финале престижной международной серии и подтвердить статус одного из сильнейших фигуристов мира.
Софья Самоделкина — фигуристка.
Свой второй полноценный сезон под флагом Казахстана натурализованная фигуристка Софья Самоделкина проводит очень успешно. Она принесла национальной сборной первую в истории медаль Гран-при в женском одиночном катании (серебро). Также в течение года отметилась наградами на турнирах серии «Челленджер» и других международных стартах. На чемпионате мира в марте смогла выполнить олимпийский норматив, что позволит ей представить страну на Олимпиаде-2026.
Александр Бублик — теннисист.
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик провел поистине лучший сезон в своей карьере. В этом году он впервые выиграл два подряд грунтовых турнира ATP 250, дошел до четвертьфинала «Ролан Гаррос», пробился в полуфинал «Мастерса» в Париже, а также завоевал титул ATP 250 на харде в Гуанчжоу. Кроме того, Бублик во второй раз в своей карьере выиграл престижный травяной турнир ATP 500 в Галле. Казахстанец завершил сезон на рекордной для себя 11-й позиции в мировом рейтинге.
Елена Рыбакина — теннисистка.
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина начинала сезон не в лучшей форме, но при этом завершила 2025 год на самой громкой ноте. Ей впервые покорился Итоговый турнир WTA. В финале спортсменка одолела первую ракетку планеты Арину Соболенко и стала первой казахстанкой, которая выиграла чемпионский титул на этом турнире. Также по ходу сезона Рыбакина пополнила свою копилку титулов двумя победами на турнирах категории WTA 500 — в Страсбурге и Нинбо. Завершила сезон теннисистка на пятом месте в мировом рейтинге.
Торехан Сабырхан — боксер.
Один из самых ярких представителей своего поколения казахстанский боксер Торехан Сабырхан к 19 годам уже выиграл внушительный список наград. В этом году ему покорился взрослый чемпионат мира, который впервые проходил под эгидой World Boxing. Он впервые дебютировал на первенстве планеты и уверенно прошел весь турнир в весовой категории до 71 килограмма.
Примечательно, что в награждении молодого боксёра принял участие президент НОК РК и World Boxing Геннадий Головкин, передавая эстафету лучшего боксёра в среднем весе. В этом году Торехан, как и его брат Махмуд, дебютировал на профи-ринге с яркой победы.
Алуа Балкибекова, боксер, продолжает разговор о лучших спортсменах уходящего года. В минувшем сезоне она стала чемпионкой мира по боксу по версиям World Boxing и IBA. В марте этого года она выиграла мировое первенство IBA в Белграде, а в сентябре подтвердила свой статус на ЧМ-2025 World Boxing в Ливерпуле.
Абиба Абужакынова, дзюдоистка, является лидером женской сборной Казахстана по дзюдо. В этом году она принесла историческую серебряную медаль на чемпионате мира в Будапеште. В течение года она также стала чемпионкой турнира серии Гран-при в Австрии и дважды брала бронзу Grand Slam в ОАЭ и Душанбе. Завершает сезон на первом месте в мировом рейтинге Международной федерации дзюдо.
Асу Алмабаев, боец смешанных единоборств, стал самым ярким представителем казахстанских ММА в 2025 году. За это время он провел три боя в UFC, проиграв первый и одержав две яркие победы. Это позволило ему подняться на седьмую строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона. В следующем году он подерется с бывшим двукратным чемпионом лиги Брэндоном Морено и возглавит турнир UFC в Мексике.
Казахстанским болельщикам остается поддерживать своих спортсменов на предстоящих стартах. Следующий год может стать не менее успешным для отечественного спорта.