Бублик, Анарбеков и Рыбакина: кто из казахстанских спортсменов стал лучшим в 2025 году

Продолжая разговор об алматинском «Кайрате», стоит отметить и его главного вундеркинда, 17-летнего Дастана Сатпаева. Юный футболист быстро вырос из воспитанника академии в одного из лидеров как своего клуба, так и национальной сборной. В этом году Сатпаев составил достойную конкуренцию игрокам мадридского «Реала» в очном матче Лиги чемпионов. Он поразил ворота «Копенгагена» и стал первым казахстанцем, который отметился голом в основной стадии главного еврокубка. Кроме того, Дастан забил важный мяч в ворота сборной Бельгии в отборе на чемпионат мира-2026, что позволило национальной команде зафиксировать сенсационную ничью. Сам Сатпаев стал самым молодым автором гола в истории сборной Казахстана и уже в следующем году уедет играть за лондонский «Челси».