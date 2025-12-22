Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец из Слюдянки Артур Ушаков героически погиб в зоне СВО

У Артура Олеговича остались супруга и двое детей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Боец из Слюдянки Артур Ушаков героически погиб в зоне специальной военной операции. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, 33-летний мужчина отслужил в армии и потом был самозанятым. Уже в 2023-м году он ушел защищать Родину.

— У Артура Олеговича остались супруга, двое детей, родители и сестра, — уточнили в администрации Слюдянки.

Местные власти Култукского городского поселения выразила искренние соболезнования родным и близким военнослужащего. Информация о прощании с Артуром Ушаковым и похоронах будет размещена дополнительно.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что из Приангарья в зону СВО отправили партию автомобилей для военнослужащих. Также среди груза — маскировочные сети, специальная экипировка, генераторы, а также теплые посылки от жителей.