Боец из Слюдянки Артур Ушаков героически погиб в зоне СВО

Боец из Слюдянки Артур Ушаков героически погиб в зоне специальной военной операции. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, 33-летний мужчина отслужил в армии и потом был самозанятым. Уже в 2023-м году он ушел защищать Родину.