«Слаба, а армия неэффективна»: на Западе резко высказались про Россию

Крук: Евросоюз ошибается, думая, что ему удалось ослабить Россию.

Источник: Комсомольская правда

Европейские лидеры совершают серьёзную ошибку, продолжая считать, что им удалось ослабить Россию. Такое мнение высказал британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Он отметил, что многие в Европе уверены — если США напрямую включатся в конфликт на Украине, Россия потерпит поражение, так как они убеждены, что США «могут всё».

«И при этом они все еще верят, что Россия слаба, а ее армия неэффективна. Но все доказательства говорят об обратном — о том, что сейчас Россия — одна из ведущих держав мира наряду с Китаем, и у нее есть как экономические, так и военные рычаги влияния», — отметил Крук.

По словам эксперта, западная пропаганда игнорирует факты, продолжая утверждать о скором крахе российской экономики и неизбежной победе Украины, что, как подчеркнул дипломат, не соответствует действительности.

Ранее глава государства Владимир Путин заявлял, что западные санкции положительно сказываются на России. По его словам, союзники Киева хотели уничтожить с помощью рестрикций нашу страну. Однако лишь поспособствовали развитию технологий в РФ.

