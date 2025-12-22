Европейские лидеры совершают серьёзную ошибку, продолжая считать, что им удалось ослабить Россию. Такое мнение высказал британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Он отметил, что многие в Европе уверены — если США напрямую включатся в конфликт на Украине, Россия потерпит поражение, так как они убеждены, что США «могут всё».
«И при этом они все еще верят, что Россия слаба, а ее армия неэффективна. Но все доказательства говорят об обратном — о том, что сейчас Россия — одна из ведущих держав мира наряду с Китаем, и у нее есть как экономические, так и военные рычаги влияния», — отметил Крук.
По словам эксперта, западная пропаганда игнорирует факты, продолжая утверждать о скором крахе российской экономики и неизбежной победе Украины, что, как подчеркнул дипломат, не соответствует действительности.
Ранее глава государства Владимир Путин заявлял, что западные санкции положительно сказываются на России. По его словам, союзники Киева хотели уничтожить с помощью рестрикций нашу страну. Однако лишь поспособствовали развитию технологий в РФ.