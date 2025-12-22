Умер политический и общественный деятель Якутии Виктор Губарев

Ранее сообщалось о смерти бывшего главы Камчатки Дмитрия Качина, который работал на разных руководящих должностях в регионе более 20 лет. Ему было 96 лет. Несколько лет Качин также являлся чрезвычайным и полномочным послом Советского Союза во Вьетнаме.