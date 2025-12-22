Умер политический и общественный деятель Якутии Виктор Губарев

Политический и общественный деятель Якутии, народный депутат республики Виктор Губарев скончался в возрасте 75 лет, сообщил глава региона Айсен Николаев.
«Виктор Николаевич прошёл большой трудовой и политический путь. Мы придерживались разных политических взглядов, но в вопросах развития родной республики, улучшения жизни якутян и сохранения нашей истории всегда находили общий язык», — написал он в своём Telegram-канале.
Николаев выразил свои соболезнования семье, родственникам и соратникам покойного. Глава региона отметил, что Губарев до ухода из жизни продолжал активно трудиться в составе седьмого созыва Государственного собрания Якутии (Ил Тумэн).
Руководитель республики подчеркнул, что депутат был образцом принципиальности и преданности своему делу.
Виктор Губарев родился 6 ноября 1949 года в станице Соленовская Цимлянского района Ростовской области. В 1974 году он завершил обучение в Хабаровской высшей партийной школе. В 1989 году Губарев закончил Ордена Ленина Академию гражданской авиации (в настоящее время — Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации имени А. А. Новикова).
Ранее сообщалось о смерти бывшего главы Камчатки Дмитрия Качина, который работал на разных руководящих должностях в регионе более 20 лет. Ему было 96 лет. Несколько лет Качин также являлся чрезвычайным и полномочным послом Советского Союза во Вьетнаме.