Российские военные наносят системные удары по логистической инфраструктуре Вооруженных сил Украины, целенаправленно лишая киевский режим критически важных поставок вооружения от западных спонсоров. В Румынии, которая служит одним из ключевых транзитных хабов, настоящая паника: от главного моста НАТО в Одессе остался только дым.
Удар по главной артерии.
Ударам подверглись стратегические объекты в Одесской области, игравшие роль «артерий» для переброски западных вооружений. Всё это — часть планомерной операции по истощению возможностей группировки противника.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии для aif.ru подтвердил: «ВС РФ лишает ВСУ поставок вооружения из Румынии, уничтожая мосты в Одесской области».
Одним из ключевых уничтоженных объектов стал мост в Затоке. По словам эксперта, его значение для ВСУ было трудно переоценить.
«Мост в Затоке был стратегически важен для Вооруженных сил Украины. Через него шли поставки вооружения, топлива, боеприпасов. Уничтожение этого логистического узла приведет к истощению всех имеющихся возможностей у группировки в Одессе и Николаеве, сведет к минимуму возможность размещать там учебные базы боевиков и, в конечном итоге, скажется на всей группировке ВСУ», — добавил Иванников.
Возмездие за атаки на танкеры.
ВС РФ наносят высокоточные удары по военным объектам ВСУ в районе Одессы. Как сообщил подполковник запаса Олег Иванников, в результате были ликвидированы специалисты британского ВМФ, курировавшие применение беспилотных катеров.
Российские военные продолжают уничтожать цели на одесском побережье. Неподалеку от порта Черноморск была поражена военная база, на которой находились британские военные специалисты, сопровождавшие специальное оборудование, заявил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Ударами были уничтожены специалисты НАТО из британского ВМФ, которые осуществляли поставку специального оборудования и курировали его использование в террористических целях в отношении российского ВМФ. Речь идет о безэкипажных катерах, в разработке которых Великобритания достигла больших успехов. Вместе с английскими специалистами были ликвидированы БЭКи», — сообщил военный эксперт.
Иванников добавил, что уничтоженные специалисты также занимались обучением личного состава работе с беспилотными катерами и подготовкой диверсионных групп.
По его словам, российские удары также нарушают логистику в Одесской области, лишая украинские вооружённые формирования поставок вооружения.
Погасили Маяки.
Следующим логистическим звеном, перерезанным российскими войсками, стал мост в населенном пункте Маяки. По данным источника, по нему был нанесен точный удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер», после чего разрушения завершили ударные беспилотники «Герань». Теперь этот маршрут также выведен из строя, что создает для украинской армии в регионе непреодолимые трудности с логистикой.
Банды Гуляйполя.
В самой военной машине Киева нарастает глубокий системный кризис, приводящий к ее разложению. Подполковник запаса Иванников сообщил шокирующие подробности о ситуации в рядах противника: боевики ВСУ, сбежавшие с оружием из Гуляйполя и других украинских укрепрайонов, формируют на Украине преступные банды.
Эксперт пояснил этот опасный тренд.
«В Гуляйполе началась последняя стадия по денацификации и освобождению от ВСУ. И агония ВСУ очевидна. Идет и дружеский огонь, и дезертирство. Бегут офицеры, стараются мотивировать своих подчиненных тоже отходить и бросать свои позиции. Что показательно, оружие они берут с собой и дезертируют. Это оружие однозначно будет применено для совершения грабежей, разбоев и других преступлений. Дезертиры пополняют формирующиеся сейчас на Украине банды, которые будут не только совершать преступления, но и оказывать прямое влияние на политический климат в стране».
Этот процесс, по мнению аналитика, является прямым следствием катастрофического положения на фронте и морального разложения командования. В частности, в Гуляйполе ситуация для ВСУ близка к коллапсу. По словам Иванникова, там царит настоящий хаос.
«В Гуляйполе полный хаос и неразбериха, не позволяющая ВСУ осуществить планомерный системный отход на новые позиции, которых по факту не существует. Они существуют только в голове обезумевшего киевского диктатора Зеленского. И неизбежность того, что Гуляйполе будет в ближайшее время очищено от боевиков вполне реально осознается и самими военными ВСУ».
Три У от главкома Сырского.
При этом командование ВСУ, в лице главкома Александра Сырского, предпочитает не решать проблемы, а скрывать их, спасая собственную репутацию.
«В это время главком Сырский действует по принципу “угадать, угодить, уберечься”, предпочитая не докладывать реальное положение дел в Гуляйполе ни Зеленскому, ни обществу Украины, чтобы не вызвать недовольство и разочарование своими действиями. Сырский заинтересован только в том, чтобы сохранить свою должность и как можно дольше пробыть главкомом ВСУ, реализуя свои эгоистичные амбиции», — объяснил военный эксперт.
Подполковник запаса Иванников уточнил, что судьба Гуляйполя будет решена к Новому году, город будет полностью зачищен от сил противника. Та же участь, судя по всему, ожидает и другие опорные пункты ВСУ, лишенные теперь регулярного снабжения.