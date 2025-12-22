«В Гуляйполе началась последняя стадия по денацификации и освобождению от ВСУ. И агония ВСУ очевидна. Идет и дружеский огонь, и дезертирство. Бегут офицеры, стараются мотивировать своих подчиненных тоже отходить и бросать свои позиции. Что показательно, оружие они берут с собой и дезертируют. Это оружие однозначно будет применено для совершения грабежей, разбоев и других преступлений. Дезертиры пополняют формирующиеся сейчас на Украине банды, которые будут не только совершать преступления, но и оказывать прямое влияние на политический климат в стране».