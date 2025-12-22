Какой уровень бедности был в Казахстане в 2025 году

В Казахстане бедными считают граждан, чей доход не достигает прожиточного минимума (ПМ). В 3 квартале 2025 года этот показатель составил 60 878 тенге на человека в месяц, по данным Бюро национальной статистики (БНС). На тот момент в стране проживало 190 484 семьи, чьи доходы были меньше ПМ, что составляет 1 078 660 человек. Уровень бедности в стране к 3 кварталу 2025 года достиг 5,3%, что на 0,2 п.п. больше, чем во 2 квартале текущего года (5,1%), и на 0,8 п.п. выше показателя за 1 квартал (4,5%).