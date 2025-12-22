Какой уровень бедности был в Казахстане в 2025 году

В Казахстане бедными считают граждан, чей доход не достигает прожиточного минимума (ПМ). В 3 квартале 2025 года этот показатель составил 60 878 тенге на человека в месяц, по данным Бюро национальной статистики (БНС). На тот момент в стране проживало 190 484 семьи, чьи доходы были меньше ПМ, что составляет 1 078 660 человек. Уровень бедности в стране к 3 кварталу 2025 года достиг 5,3%, что на 0,2 п.п. больше, чем во 2 квартале текущего года (5,1%), и на 0,8 п.п. выше показателя за 1 квартал (4,5%).
Однако в годовом разрезе уровень бедности немного снизился — на 0,1 п.п. Год назад он составлял 5,2%. Региональный анализ показал, что самый высокий уровень бедности зафиксирован в Туркестанской области (9%), Мангистауской области (8,2%) и области Абай (7,9%). Наименьшая доля бедного населения проживает в Астане — 2,7%. В Алматы уровень бедности составил 5%, а в Шымкенте — 6,6%.
Кроме того, часть населения страны попадает в категорию тех, кому не хватает на еду. В Казахстане существует показатель стоимости продовольственной корзины, который составляет 55% от прожиточного минимума — 33 483 тенге на человека в 3 квартале 2025 года. Доля граждан, чей месячный доход оказался ниже этой суммы, составила 0,3% — 10 600 семей с 57 889 человек. Годом ранее этот показатель был 0,2%.
Прожиточный минимум к декабрю 2025 года уменьшился из-за исключения из расчетов потребления некоторых сезонных продуктов питания. Это также повлияет на уровень бедности в 4 квартале текущего года.