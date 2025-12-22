Самая красивая в СССР: что пережила и как ушла главная Мальвина страны

Трагичная судьба советской Мальвины никого не оставляет равнодушным. Так рано и ярко загоревшаяся звезда Татьяны Проценко в одночасье погасла. Полюбившаяся многим зрителям роль Мальвины стала ее первой… и последней.
Как разбились мечты Проценко о съемках в кино, почему она страдала от безответной любви и какая болезнь так рано забрала ее — в материале aif.ru.
Удачная встреча в поезде и трудности на съемках.
1 января 2026 года в прокат выйдет фильм «Буратино» — спустя ровно 50 лет после выхода культового двухсерийного телевизионного фильма по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Именно в той, советской версии, зрители впервые увидели 7-летнюю Таню Проценко, которая сыграла роль Мальвины.
После выхода фильма сбылась ее главная мечта — стать знаменитой актрисой. Однако тогда юная девочка даже подумать не могла, что это станет ее последней ролью в фильме.
Она родилась в Москве. Ее отец возглавлял управление документальных фильмов Госкино СССР, а мама работала диспетчером в аэропорту. Проценко с детства часто пела, танцевала, любила устраивать представления.
Попасть в кино ей помог случай. 6-летнюю девочку заметил ассистент режиссера Леонида Нечаева, когда она вместе с мамой ехала на поезде в Минск к родственникам.
Женщине так понравилась маленькая девочка с большими голубыми глазами, что малышку тут же позвали на кастинг. Пробы она, конечно, успешно прошла.
Девочка еще не умела читать, но мама помогла ей выучить текст сценария. Папа при этом, наоборот, был против съемок дочери в фильме.
Съемки, как рассказывала сама Проценко, проходили тяжело. 7-летнему ребенку с трудом удавалось симулировать плач. Иногда на съемочной площадке на нее повышали голос, что залюбленному в семье ребенку казалось дикостью.
Но все трудности быстро забылись, когда Таня Проценко стала знаменитой во всем Советском Союзе.
В кино больше не брали.
Несмотря на трудности Проценко хотела и дальше сниматься в кино, но на пробах нередко отказывали. Спустя время девочке все же предложили сняться в кино по мотивам «Красной шапочки», однако незадолго до начала съемок она упала с велосипеда и получила серьезные травмы.
Врачи запретили сниматься, потребовалось долгое восстановление, после которого, как отмечала сама Проценко, у нее пропал блеск в глазах.
Проценко подросла, восстановилась, поступила во ВГИК на киноведческий факультет. А позже устроилась редактором на телестудии в Фонде развития кино и телевидения для детей и юношества.
Больше Проценко не снималась в фильмах, хотя, как она рассказывала еще при жизни, ее приглашали даже на роль первой красавицы в фильме «Чучело».
Три любви Татьяны Проценко.
Еще во время съемок юная Татьяна была влюблена в Романа Столкарца, который играл Пьеро в том же фильме. Актриса позже вспоминала, что даже плакала в последний день съемок, потому что не хотела с ним прощаться.
Проценко не раз признавалась, что часто влюблялась в тех, в кого не следовало, а потом страдала от безответной любви.
Первым мужем актрисы стал Аркадий Дубинин. С ним она познакомилась, когда работала в Фонде развития кино и телевидения для детей и юношества. Спустя два года они поженились, а еще через год у них родилась дочь Анна.
Однако в этом браке Татьяна Проценко не была счастлива. Быстро выяснилось, что муж изменяет ей. Она также не раз говорила, что очень уставала от его пьянства.
Настоящее счастье Татьяне подарил ее второй супруг — актер Алексей Войтюк. Они встретились в тот момент, когда оба переживали болезненный развод.
Татьяна не раз признавалась, что со вторым мужем она в начале общения сближалась постепенно — боялась снова обжечься. Спустя время любовь все же вскружила им голову, они поженились, в браке появился сын Владимир.
Войтюк всегда относился к супруге с нежностью, а также поддерживал романтику в отношениях. На протяжении нескольких лет он дарил ей букет цветов седьмого числа каждого месяца — так он благодарил ее за рождение сына. Владимир родился 7 июля 2004 года.
После замужества Проценко совсем оставила карьеру. Позже она рассказала, что приняла такое решение, чтобы полностью посвятить себя семье.
Войтюк даже спустя несколько лет после смерти супруги с нежностью говорит о ней, называя не иначе как «Танечка». В беседе с aif.ru он рассказал, что для Проценко значила ее первая и единственная роль в фильме.
«Для Танечки роль Мальвины оказалась единственной в её карьере. Так распорядилась судьба. Она с большой теплотой вспоминала время, проведённое на съёмочной площадке, и своих партнёров по фильму. Она говорила: “Это было счастье. А счастье, увы, мимолётно. Нужно уметь ценить те счастливые мгновения, которые нам дарит жизнь”», — рассказал Войтюк.
Стоит отметить, что Проценко некоторое время занималась дубляжом. Она озвучивала роли в таких картинах, как «Мой мальчик», «Пазманский дьявол» и «Ла-Ла Ленд».
Страшный диагноз.
Счастье длилось недолго. В 2018 году у Татьяны Проценко диагностировали злокачественную опухоль четвертой стадии. Актриса узнала о своем диагнозе вскоре после 50-летия.
В интервью она не раз признавалась, что не могла поверить, что все это происходит с ней. Позже непонимание и шок переросли в страх. Проценко рассказывала, что чувствовала в тот момент, что стоит на пороге могилы.
Близкие, тем не менее, продолжали быть рядом и поддерживать. Проценко и сама в какой-то момент стала оптимистично смотреть на свою болезнь, надеялась, что это временные трудности, пыталась бороться с недугом с улыбкой на лице.
Однако спустя три года после начала этой нелегкой борьбы — в мае 2021 года — ее жизнь оборвалась. Татьяне тогда было 53 года.
Войтюк ждет премьеру фильма с новой Мальвиной.
Говоря о выходе нового фильма, где роль Мальвины исполнила 26-летняя Анастасия Талызина — внучка народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, Войтюк признался, что ему было бы любопытно посмотреть современную экранизацию любимой сказки.
«Я с нетерпением жду выхода нового фильма “Буратино”. Конечно, зрители старшего поколения невольно будут сравнивать новую постановку с телевизионным фильмом 1975 года, это неизбежно. Но точно так же в 75-м году картину Нечаева сравнивали с фильмом Птушко 1939 года, и изрядно критиковали. Время идет, меняется зритель, меняется актерская игра, изменился сам киноязык. Появились такие технические возможности, о которых режиссеры прошлого могли только мечтать», — отметил Войтюк.
Актер подчеркнул, что ему будет интересно взглянуть на то, как преобразилась всеми любимая сказка Толстого.
«Уверен, что Настя Талызина прекрасно справится с ролью Мальвины и станет таким же кумиром юных зрителей, каким была в своё время Танечка Проценко», — сказал он.
