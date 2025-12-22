Пенсионер из Арсеньева лишился 2,5 млн рублей, пытаясь купить автомобиль через мессенджер

Житель Арсеньева стал жертвой мошенничества при попытке приобрести автомобиль через мессенджер, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«Заявитель рассказал, что увидел в одном из мессенджеров объявление о продаже автомобиля, которое привлекло его внимание. Решив приобрести транспортное средство, пенсионер связался по указанному абонентскому номеру с продавцом. Войдя в доверие, злоумышленник убедил потерпевшего заключить онлайн-договор на оказание услуг и сообщил о необходимости перевода денежных средств на различные банковские счета для дальнейшей покупки автомобиля», — говорится в сообщении.
67-летний мужчина выполнил просьбу и перевёл 2,5 млн рублей. После этого «продавец» перестал отвечать на звонки и сообщения. Осознав, что его обманули, потерпевший сразу обратился в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». В настоящее время правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания подозреваемых.
Напомним, с начала 2025 года в Приморье зафиксировано более 4400 преступлений, совершённых с использованием IT-технологий и направленных на хищение чужого имущества. Каждое пятое киберпреступление в крае было совершено в отношении пенсионеров — всего жертвами стали свыше 1300 пожилых людей.