Пенсионер из Арсеньева лишился 2,5 млн рублей, пытаясь купить автомобиль через мессенджер

«Заявитель рассказал, что увидел в одном из мессенджеров объявление о продаже автомобиля, которое привлекло его внимание. Решив приобрести транспортное средство, пенсионер связался по указанному абонентскому номеру с продавцом. Войдя в доверие, злоумышленник убедил потерпевшего заключить онлайн-договор на оказание услуг и сообщил о необходимости перевода денежных средств на различные банковские счета для дальнейшей покупки автомобиля», — говорится в сообщении.