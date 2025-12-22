Казахстанцы смогут бесплатно получать и менять удостоверения личности

По информации медиапортал ведомства, с 1 января 2026 года казахстанцы будут получать удостоверение личности бесплатно при первичной выдаче и замене по истечении срока. Сообщается, что такие изменения были инициированы МВД для упрощения получения документов и снижения финансовой нагрузки на граждан.