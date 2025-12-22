Казахстанцы смогут бесплатно получать и менять удостоверения личности

По информации медиапортал ведомства, с 1 января 2026 года казахстанцы будут получать удостоверение личности бесплатно при первичной выдаче и замене по истечении срока. Сообщается, что такие изменения были инициированы МВД для упрощения получения документов и снижения финансовой нагрузки на граждан.
«Первые удостоверения личности будут бесплатными при первичной выдаче. И, кстати, при замене удостоверений личности именно по истечении срока они также будут изготавливаться без оплаты государственной пошлины», — рассказал председатель Комитета миграционной службы МВД Аслан Аталыков.