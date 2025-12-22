Стая собак терроризирует живущих в районе ДОС хабаровчан

«На ДОСах бегает стая собак. Есть неоднократные обращения по отлову, заявления в полицию. Никто никаких мер по заявкам не принимает! 21 декабря три собаки напали на дошкольника, который катался на катке! Благо, что ребенок был под присмотром отца. Он смог отогнать агрессивных псов. Когда будет отлов бродячих собак на ДОСах?» — жалуются хабаровчане.