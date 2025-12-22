Новосибирцам напомнили про главные признаки инсульта

Инсульт остаётся одним из самых опасных и распространённых заболеваний в мире, поражая 13,7 миллиона человек ежегодно. По данным ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, половина перенёсших инсульт умирает в течение года, а около половины выживших становятся инвалидами.
Различают два основных типа инсульта:
• Ишемический (87% случаев): Вызван закупоркой сосудов мозга, нарушающей кровоток.
• Геморрагический: Происходит при разрыве кровеносного сосуда в мозге.
Транзиторная ишемическая атака (ТИА), или мини-инсульт, с проходящими симптомами является важным предвестником полноценного инсульта.
Основные симптомы инсульта проявляются внезапно, часто на одной стороне тела:
• Онемение/слабость лица, руки или ноги.
• Спутанность сознания, проблемы с речью/пониманием.
• Нарушение зрения.
• Головокружение, потеря равновесия.
• Сильная головная боль (особенно при геморрагическом инсульте).
Для быстрого распознавания используйте правило «УДАР»:
• У — Улыбка асимметрична.
• Д — Движение: невозможность поднять обе руки.
• А — Артикуляция: невнятная речь.
• Р — Решение: немедленно вызывайте скорую помощь.
У женщин могут проявляться нетипичные симптомы: тошнота, рвота, галлюцинации, головная боль, икота, общая слабость, потеря сознания, судороги, изменения в поведении. При их появлении также требуется срочная медицинская помощь.