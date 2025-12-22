Ричмонд
Новосибирцам напомнили про главные признаки инсульта

Инсульт остаётся одним из самых опасных и распространённых заболеваний в мире.

Источник: Соцсети

Инсульт остаётся одним из самых опасных и распространённых заболеваний в мире, поражая 13,7 миллиона человек ежегодно. По данным ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, половина перенёсших инсульт умирает в течение года, а около половины выживших становятся инвалидами.

Различают два основных типа инсульта:

• Ишемический (87% случаев): Вызван закупоркой сосудов мозга, нарушающей кровоток.

• Геморрагический: Происходит при разрыве кровеносного сосуда в мозге.

Транзиторная ишемическая атака (ТИА), или мини-инсульт, с проходящими симптомами является важным предвестником полноценного инсульта.

Основные симптомы инсульта проявляются внезапно, часто на одной стороне тела:

• Онемение/слабость лица, руки или ноги.

• Спутанность сознания, проблемы с речью/пониманием.

• Нарушение зрения.

• Головокружение, потеря равновесия.

• Сильная головная боль (особенно при геморрагическом инсульте).

Для быстрого распознавания используйте правило «УДАР»:

• У — Улыбка асимметрична.

• Д — Движение: невозможность поднять обе руки.

• А — Артикуляция: невнятная речь.

• Р — Решение: немедленно вызывайте скорую помощь.

У женщин могут проявляться нетипичные симптомы: тошнота, рвота, галлюцинации, головная боль, икота, общая слабость, потеря сознания, судороги, изменения в поведении. При их появлении также требуется срочная медицинская помощь.