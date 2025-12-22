Новосибирцам напомнили про главные признаки инсульта

Инсульт остаётся одним из самых опасных и распространённых заболеваний в мире, поражая 13,7 миллиона человек ежегодно. По данным ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, половина перенёсших инсульт умирает в течение года, а около половины выживших становятся инвалидами.