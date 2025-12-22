Ричмонд
Мэр Новосибирска Кудрявцев поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Он поблагодарил энергетиков за профессионализм и вклад в развитие города.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником. Он поблагодарил энергетиков за профессионализм и вклад в развитие города.

— Вы обеспечиваете тепло и свет в наших домах, работу предприятий, школ, детсадов и городских учреждений. От вашей надежной работы во многом зависит комфорт и безопасность города, — написал он в своем Telegram-канале.

Глава города пожелал энергетикам крепкого здоровья, стабильности и достижения высоких результатов в работе.