Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцы победили в областном этапе турнира «Золотая шайба»

Команда из Новосибирска стала победителем областного этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». Финальные матчи прошли в городе Татарске. Об этом 22 декабря сообщили в мэрии Новосибирска.

Источник: Сиб.фм

В решающем матче среди юношей 2009−2010 годов рождения команда «Звёздный» (Ленинский район Новосибирска) уверенно обыграла «Олимпию» из рабочего посёлка Кудряшовский Новосибирского района со счётом 13:0.

По итогам турнира игроки новосибирской команды получили индивидуальные награды. Лучшим вратарём был признан Максим Прокудин, а лучшим нападающим — Егор Петровский, оба представляют команду «Звёздный».

Победа в областном этапе позволила новосибирцам занять первое место в группе и завоевать путёвку на Всероссийский этап соревнований «Золотая шайба» сезона 2025−2026 годов.

Напомним, что вчера хоккейный клуб «Сибирь» победил «Амур» со счетом 4:2.