Новосибирцы победили в областном этапе турнира «Золотая шайба»

В решающем матче среди юношей 2009−2010 годов рождения команда «Звёздный» (Ленинский район Новосибирска) уверенно обыграла «Олимпию» из рабочего посёлка Кудряшовский Новосибирского района со счётом 13:0.
По итогам турнира игроки новосибирской команды получили индивидуальные награды. Лучшим вратарём был признан Максим Прокудин, а лучшим нападающим — Егор Петровский, оба представляют команду «Звёздный».
Победа в областном этапе позволила новосибирцам занять первое место в группе и завоевать путёвку на Всероссийский этап соревнований «Золотая шайба» сезона 2025−2026 годов.
Напомним, что вчера хоккейный клуб «Сибирь» победил «Амур» со счетом 4:2.