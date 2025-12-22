Британский герцог Мальборо три раза пытался убить жену, его будут судить

В Великобритании предстанет перед судом Чарльз Джеймс Спенсер-Черчилль, герцог Мальборо. Аристократа обвиняют в трёх попытках убийства собственной жены. Историю рассказывает издание The Mirror.
Сообщается, что герцог с ноября 2022 по май 2024 года три раза пытался убить свою супругу Эдлу, причём речь шла об умышленном удушении. После этого 57-летняя Эдла, прожившая с герцогом Мальборо более 20 лет, развелась с ним, а 70 летний герцог был арестован.
Чарльз Джеймс Спенсер-Черчилль является потомком Уинстона Черчилля и родственником принцессы Дианы.
