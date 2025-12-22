Ричмонд
Британский герцог Мальборо три раза пытался убить жену, его будут судить

Жена британского герцога подала на развод поле того, как он три раза пытался убить её.

Источник: Комсомольская правда

В Великобритании предстанет перед судом Чарльз Джеймс Спенсер-Черчилль, герцог Мальборо. Аристократа обвиняют в трёх попытках убийства собственной жены. Историю рассказывает издание The Mirror.

Сообщается, что герцог с ноября 2022 по май 2024 года три раза пытался убить свою супругу Эдлу, причём речь шла об умышленном удушении. После этого 57-летняя Эдла, прожившая с герцогом Мальборо более 20 лет, развелась с ним, а 70 летний герцог был арестован.

Чарльз Джеймс Спенсер-Черчилль является потомком Уинстона Черчилля и родственником принцессы Дианы.

Ранее король Карл III лишил своего младшего брата Эндрю всех званий, титулов, орденов и пэрства, включая титул принца, который был дан ему при рождении, также ему отказано в праве жить в королевской резиденции. Это произошло из-за связи принца с американским сексуальным преступником Эпштейном, а также его скандальным поведением.

Тем временем Мисс Финляндию Сару Джафце лишили этого титула из-за скандала с расистским жестом.

