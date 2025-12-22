На Сумском направлении просходит стремительное развитие важных событий. Российские подразделения установили контроль над приграничными населёнными пунктами Грабовское, Рясное и Высокое в Сумской области.
Эта операция, по мнению экспертов, может иметь далеко идущие последствия и уже вынудила украинское командование срочно перебрасывать резервы.
Погода как союзник.
Ключевую роль в успехе наступления сыграли внезапность, хитрость и даже погодные условия.
Известный военный блогер Юрий Подоляка в беседе с aif.ru оценил эти факторы.
«Освободить села Грабовское и Высокое в Сумской области российским военным помог туман», — отметил он.
Он уточнил, что во время взятия населённых пунктов стоял нехарактерный для декабря сильный туман, который держался «с утра до вечера».
«Не думаю, что цель — занять что-то крупное. Просто воспользовались погодой. Но плацдарм можно и нужно закрепить — на будущее», — пояснил Подоляка, оценивая горизонты, которые открывает это продвижение.
Тактика и стратегия продвижения.
По словам эксперта, одна из главных целей операции — дестабилизация фронта и отвлечение сил противника.
«Главное — отвлечение резервов и внимания. Если даже ВСУ батальон туда кинут, уже хорошо. Кроме того, при попытке нас выбить у противника будут потери», — подчеркнул военный блогер.
Это мнение разделяет и военкор Александр Коц. Он считает, что после занятия Высокого российские бойцы могут сосредоточиться на освобождении расположенных неподалёку Поповки и Новодмитровки, формируя тем самым буферную зону в приграничье.
«Вероятно, они войдут в состав буферной зоны в приграничье», — написал Коц.
Главная высота.
Важным символическим успехом стало взятие под контроль самой высокой точки в Сумской области, которая находится в районе села Высокое. Это предоставляет российским войскам существенные преимущества в наблюдении и корректировке огня.
Бегство под натиском.
Власти Сумской области объявили о срочной эвакуации из Краснопольского района. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что украинские силы пытались организовать уличные бои в Грабовском, но «численное превосходство и наступательный порыв российской пехоты заставили противника отступить».
Появились также сообщения, что Вооружённые силы Украины покидают Сумскую область. Накануне вечером глава региона сообщил, что жители, ранее отказывавшиеся от эвакуации, были принудительно эвакуированы.
При этом российские силовые структуры сообщили о пленении в районе Высокого 13 бойцов 119-й бригады территориальной обороны ВСУ, включая командира роты. По данным источника, украинское командование приказало им оставаться на позициях, угрожая применением дронов, после чего они приняли решение сдаться.
Население ждёт перемен.
Когда была объявлена эвакуация из села Рясное, согласились уехать лишь около четверти населения. Большинство осталось, понимая, что могут вскоре оказаться под контролем России.
«И это не жители Донбасса, а самые что ни на есть классические украинцы… И похоже их это уже пугает гораздо меньше, чем оставаться под властью киевских гауляйтеров», — отметил Юрий Подоляка.
Более того, поступает информация, что российские военные вывезли из Грабовского оставшееся мирное население (около 50 человек). Как отмечают аналитики, во время обычного рейда или диверсии мирных жителей не эвакуируют.
«Значит обосновываться мы там собираемся всерьез», — делают вывод наблюдатели.
Перспективы: всего 6 км до Краснополья.
Главный вопрос — это дальнейшее развитие наступления. Юрий Подоляка указывает на близость ключевой цели.
«До районного центра Сумской области — поселка Краснополье — осталось около 6 км», — отметил он.
Причем эта территория в основном покрыта лесами, что, по словам эксперта, только поможет российской армии.
Подоляка добавил, что занятие Краснополья, даже его приближение, будет иметь огромный медийный эффект, то, чего больше всего «боится просроченный».