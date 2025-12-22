В Омской области за 2025 год зафиксировали более 2800 жалоб на задержку зарплат

Невыплаты заработанных денег стали основной причиной обращений омичей в Госинспекцию труда. За неполный 2025 год поступило более 2800 жалоб, причем проблемы с получением зарплат фигурируют в каждом втором обращении.
В ведомстве констатировали значительный рост числа надзорных мер. Количество предостережений, которые вынесли работодателям по жалобам граждан, за год увеличилось на 23%. Речь идет о 380 случаях против 260 в 2024 году.
Эту тревожную общероссийскую тенденцию подтверждает и Роструд. В федеральном ведомстве отметили, что доля жалоб, связанных с оплатой труда, приблизилась к 40%, сместив на второй план обращения по увольнениям.
«Долги по зарплатам за год утроились и к октябрю превысили 2 млрд рублей. Кроме того, в условиях дефицита кадров работники стали реже мириться с несправедливостью и активнее отстаивать свои права в надзорных органах», — прокомментировали в Роструде сложившуюся ситуацию.
Количество электронных сообщений, поступивших через портал службы, выросло в 1,6 раза. Наиболее частыми нарушениями трудовых прав остаются отправка сотрудников в простой, невыплата премий, задержка зарплаты и отсутствие ее индексации.
