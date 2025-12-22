В Омской области за 2025 год зафиксировали более 2800 жалоб на задержку зарплат

«Долги по зарплатам за год утроились и к октябрю превысили 2 млрд рублей. Кроме того, в условиях дефицита кадров работники стали реже мириться с несправедливостью и активнее отстаивать свои права в надзорных органах», — прокомментировали в Роструде сложившуюся ситуацию.