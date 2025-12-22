В Хабаровском крае более 2 200 семей получили выплату на первенца

Как отметили в министерстве социальной защиты края, создание условий для материнства и воспитания детей является одной из главных задач правительства региона. В рамках Дальневосточного демографического пакета уже 230 тыс. человек воспользовались различными мерами поддержки, а 4,9 тыс. семей получили миллион рублей при рождении третьего ребёнка.