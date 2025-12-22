Ричмонд
В Хабаровском крае более 2 200 семей получили выплату на первенца

Региональный проект «Поддержка семьи» помогает молодым родителям с финансовой поддержкой и подарками для малышей.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае с начала 2025 года 2 249 семей оформили единовременную денежную выплату на первенца — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Общая сумма поддержки составила 93 млн рублей. Выплата предоставляется в двукратном размере прожиточного минимума для детей, в этом году — 45 688 рублей. Право на пособие имеют женщины, родившие первого ребёнка, являющиеся гражданами России и проживающие в крае.

Региональный проект «Поддержка семьи» реализуется в рамках президентского нацпроекта «Семья», инициированного Владимиром Путиным, и направлен на комплексную поддержку молодых семей. Помимо единовременной выплаты, проект предусматривает ежемесячные пособия, региональный материнский капитал для второго ребёнка и подарки для новорождённых, включающие одежду, средства гигиены и многофункциональные коконы-матрасы.

«Совсем недавно я стала мамой и очень рада, что государство оказывает огромную поддержку семьям с детьми. Выплату оформила легко и быстро, деньги помогли нашей семье», — поделилась хабаровчанка Ольга Мирсанова.

Как отметили в министерстве социальной защиты края, создание условий для материнства и воспитания детей является одной из главных задач правительства региона. В рамках Дальневосточного демографического пакета уже 230 тыс. человек воспользовались различными мерами поддержки, а 4,9 тыс. семей получили миллион рублей при рождении третьего ребёнка.

Губернатор Дмитрий Демешин поручил скорректировать региональную программу по повышению рождаемости до 2030 года, чтобы стимулировать рост семей с детьми.