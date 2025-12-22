Ричмонд
«Такую квартиру сейчас не продать»: В Гильдии риелторов назвали слово-маркер при рискованных сделках с жильем

Банников: Слово пенсионер стало красным маркером на сделках с жильем.

Источник: Комсомольская правда

Слово «пенсионер» теперь стало красным маркером на сделках по купле-продаже квартир. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-президент Российской гильдии риелторов (РГР) Андрей Банников.

Эксперт отметил, что боязнь участия в следке пенсионеров у потенциальных покупателей была всегда. Но сейчас это просто превратилось в красный маркер. Самая тревожная ситуация, добавил Банников, когда пенсионер или предпенсионер продает единственное жилье и не покупает никакой альтернативы.

«Скорее всего, такую квартиру сейчас на рынке не продать. И это действительно не то, что проблема, но тот тренд, который заложил этот случай (дело Долиной — Прим. Ред.)», — сказал собеседник агентства.

Ранее в Дом.РФ отметили, что скандальная «схема Долиной» существенно влияет на вторичный рынок недвижимости России. Это выражается в кратном повышении доли отказов покупателей от сделок, где продавцом выступают пожилые и/или одинокие собственники.

Доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН Валерий Ефремов сообщил, что словосочетание «схема Долиной» пополнило список неологизмов 2025 года.