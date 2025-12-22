План «Ковёр» отменили в аэропорту Геленджика

«Аэропорт Геленджик. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении. Согласно действующему NOTAM, аэропорт принимает рейсы с 08:30 до 20:00.
А ранее стало известно, что в посёлке Волна Темрюкского района вследствие атаки украинских беспилотников пострадали два причала и два судна. Экипажи кораблей и работники на причалах были эвакуированы, пострадавших нет. Пожары, вызванные повреждениями причалов, охватили территории от 1 до 1,5 тыс. кв. м. Тушение продолжается, на месте работают экстренные службы.
